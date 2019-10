米HBOが、作家クレア・ロンバードのベストセラー小説「The Most Fun We Ever Had(原題)」をドラマ化することがわかった。エイミー・アダムスの製作会社ボンド・グループ・エンタテインメントとローラ・ダーンの製作会社ジェイウォーカー・ピクチャーズがプロデュースする。

原作は、今年6月に出版されたロンバードのデビュー小説で、さまざまな世代の登場人物たちの50年にわたる人生を描いている。幸せな結婚生活を送る両親のもとで育ちながらも、大人になりそれぞれに苦悩を抱えた4人姉妹。あるとき、姉妹のうちのひとりが15年前に養子に出した息子と再会したことから、彼女たちの人生は思いがけない方向に進んでいく。

米Deadlineによれば、ドラマは原作者のロンバードが全エピソードの脚本を執筆し、「アフェア 情事の行方」「イン・トリートメント」のアニヤ・エプスタインがショーランナーを務める。アダムス、ダーン、ロンバート、エプスタインが制作総指揮を務める。

なお、アダムスは作家ギリアン・フリンの小説をもとにしたHBOのシリーズ「KIZU 傷」で主演・制作総指揮を務めた。ダーンは、作家リアン・モリアーティの小説をもとにしたHBOのシリーズ「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」に出演した。