『バーン・ノーティス』ジェフリー・ドノヴァン主演のクライムドラマ『シャット・アイ 占い詐欺師の逆襲』シーズン2が日本独占初放送

『バーン・ノーティス 元スパイの逆襲』のマイケル・ウェスティン役で知られるジェフリー・ドノヴァン主演! 占いビジネスの深い"闇"に切り込んだクライムドラマ『シャット・アイ 占い詐欺師の逆襲』のシーズン2が、AXNにて日本独占初放送となる。

本シリーズは、2016年から米Huluで配信スタートしたクライムドラマ。2千年以上の歴史を持つ占いの世界とその裏ビジネスを支配する犯罪組織の内部抗争を生々しく描き、登場人物それぞれの思惑が絡み合って想定外の出来事が起こっていく―。。

人気ドラマ『バーン・ノーティス 元スパイの逆襲』のジェフリーが主人公チャーリーを演じる。水晶やタロットカードなどの占いの道具を使いながら、キレのよい話術でクライアントを信じ込ませるテクニックは必見。製作総指揮・脚本は、エミー賞ミニ・シリーズ作品賞を受賞したSFドラマ『TAKEN テイクン』や、『エクスタント』を手掛けたレスリー・ボーエム。

シーズン1では、占いビジネスを牛耳る犯罪組織から抜け出そうとするチャーリーは、牛耳っていたロマの犯罪組織に復讐するため、組織の金庫から170万ドルを奪うことに成功し、家族と新しい人生を始めようと計画していた。

シーズン2は、組織の元締めフォンゾを裏切って夜逃げするのはリスクが高いと判断したチャーリーは、お金を預かっていることをフォンゾに伝えてロスにとどまることを決めるが、その決断に妻のリンダは不安を抱く。

チャーリーの妻リンダ役には、『プライベート・プラクティス』のケイディー・ストリックランド、元締めのフォンゾ役に映画『インシディアス』シリーズやドラマ版『FARGO/ファーゴ』に出演するアンガス・サンプソン、フォンゾの母親リタ役に、イングリッド・バーグマンの娘で『エイリアス』『ブラックリスト』のイザベラ・ロッセリーニが出演する。

『シャット・アイ 占い詐欺師の逆襲』シーズン2は、11月3日(日・祝)22:00よりAXNにて日本独占初放送。(海外ドラマNAVI)

『シャット・アイ 占い詐欺師の逆襲』シーズン2 (c) 2017 TriStar Television, Inc. All Rights Reserved.