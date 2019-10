【今週スタートの海外ドラマ】『スーパーナチュラル』ファイナルシーズンが早くも日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、本国で始まったばかりの『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』ファイナルシーズンが早くも日本上陸! その他にも、ゴールデン・グローブ賞受賞作など注目の新シーズンが登場。お見逃しなく!

10月21日(月)から10月27日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

10月22日(火)

■シーズン15(海外ドラマエクスプレス)

大人気の超常現象アクションドラマのファイナルシーズン! 兄弟の義理の弟アダム・ミリガンなど、これまで登場した懐かしのキャラクターもカムバック。いよいよウィンチェスター兄弟の壮大な旅は終わりを迎える―。





10月24日(木)

■(Netflix)

ゾンビやマッドマックスもどきのギャングがはびこる人類滅亡後の世界で、大好きな女の子を捜すはみ出し高校生の姿をユーモラスに描くティーンドラマ。『SUPERNATURAL』でジャレッド・パダレッキが扮するサムの少年時代を演じたコリン・フォードや、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』のマシュー・ブロデリックらが出演する。





10月25日(金)

■シーズン2(Netflix)

二人のオスカー俳優マイケル・ダグラス(『ウォール街』)とアラン・アーキン(『リトル・ミス・サンシャイン』)が共演する波乱万丈な日常を描くコメディドラマ。新シーズンでは、主人公二人の元妻&元恋人が登場する。





■23:00〜シーズン3(AXN)

記憶喪失の主人公ジェーン(ジェイミー・アレクサンダー『マイティ・ソー』)が、FBI捜査官とともに自身のタトゥーの謎を解きながら事件を解決する人気ドラマのシーズン3がCS初放送。



Photo:

『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』シーズン15 (c) 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved./Netflixオリジナルドラマ『デイブレイク 〜世界が終わったその先で〜』/Netflixオリジナルドラマ『コミンスキー・メソッド』シーズン2/『ブラインドスポット』シーズン3 (c) Warner Bros. Entertainment, Inc.