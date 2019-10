1969年リリースの「からっぽの青春」から今年でデビュー50周年を迎える、串田アキラの記念アルバム「Delight」の収録内容が発表された。

CDは2枚組で、「キン肉マン Go Fight!」(「キン肉マン」オープニング主題歌)、「富士サファリパークCMソング」など、2000年以前に歌唱した23曲をディスク1に収録。ディスク2には、00年以降の「ガツガツ!!」(「トリコ」オープニング主題歌)、「サトームセン CMソング」など20曲が収録される。さらに、09年に東京・渋谷 O-EASTで開催されたデビュー40周年記念ライブ「夢中者むちゅうもん」から「チェイス!ギャバン」(特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」挿入歌)、「ジライヤ」(特撮ドラマ「世界忍者戦ジライヤ」オープニング主題歌)など8曲、キッズステーションで放送された「アニぱら音楽館」から「疾風ザブングル」(「戦闘メカ ザブングル」オープニング主題歌)、「We are the ONE 〜僕らはひとつ〜」(特撮ドラマ「爆竜戦隊アバレンジャー」エンディング主題歌)など6曲、「豪食マイウェイ!!」(「トリコ」オープニング主題歌)など3曲のミュージックビデオを収録したDVDも付属する。11月6日発売で、価格は4000円(税抜き)。

このほか、串田が歌うサッポロビール「麦とホップ」のコマーシャルソング「僕らのうまさはここにある」の配信も決定した。10月16日から主要配信サイトでダウンロード配信を開始する。11月17日には東京・よみうり大手町ホールで「串田アキラ デビュー50周年記念公演 〜Delight 2019〜」の開催も控えており、チケットは予定枚数に達したため、販売終了となっている。