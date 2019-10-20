¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù2020Ç¯ÈÇ¡¢¥¢¥Ë¡¼Ìò2Ì¾¤¬·èÄê¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¤Î¹ç³Ê¼ÔÈ¯É½¤¬20Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¼çÌò¤Î¥¢¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢¶¦¤Ë¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÆÁ»³¤·¤º¤¯¤µ¤ó¤ÈÀî¸¶ºÚÅ¦¤µ¤ó¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Ê»¤»¤Æ¸É»ùÌò12Ì¾¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¡¼Ìò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ìÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ö¡¢ÆÁ»³¤·¤º¤¯¤µ¤ó¡õÀî¸¶ºÚÅ¦¤µ¤ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1924Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿·Ê¹Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥¶¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥ª¡¼¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥Ë¡¼¡Ê¾®¤µ¤¤¸É»ù¥¢¥Ë¡¼¡Ë¡Ù¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¸É»ù¤Î¾¯½÷¥¢¥Ë¡¼¤¬¡¢Ì´¤È´õË¾¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄÏÂÌé¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯ÈÇ¤Î¥¢¥Ë¡¼Ìò¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤Ï¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´õË¾¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ´¤ä´õË¾¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÆ±¤¸¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë3²óÌÜ¤Î±þÊç¤Ç¥¢¥Ë¡¼Ìò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Àî¸¶¤µ¤ó¤ÏÆÁ»³¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ç¸µµ¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¥¶¡¦¥¢¥Ë¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£À³ÊÅª¤Ë¤â¥¢¥Ë¡¼¡×¤È¸À¤¤¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥¢¥Ë¡¼¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥Ë¡¼Ìò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ë²¿¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²óÅú¡£Àî¸¶¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤âÆÁ»³¤µ¤ó¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯4·î25Æü¡Á5·î11Æü¤Þ¤Ç¿·¹ñÎ©·à¾ì¡¦Ãæ·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¡¼Ìò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ìÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ö¡¢ÆÁ»³¤·¤º¤¯¤µ¤ó¡õÀî¸¶ºÚÅ¦¤µ¤ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1924Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿·Ê¹Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥¶¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥ª¡¼¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥Ë¡¼¡Ê¾®¤µ¤¤¸É»ù¥¢¥Ë¡¼¡Ë¡Ù¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¸É»ù¤Î¾¯½÷¥¢¥Ë¡¼¤¬¡¢Ì´¤È´õË¾¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄÏÂÌé¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯ÈÇ¤Î¥¢¥Ë¡¼Ìò¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤Ï¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´õË¾¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ´¤ä´õË¾¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÆ±¤¸¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë3²óÌÜ¤Î±þÊç¤Ç¥¢¥Ë¡¼Ìò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Àî¸¶¤µ¤ó¤ÏÆÁ»³¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ç¸µµ¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¥¶¡¦¥¢¥Ë¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£À³ÊÅª¤Ë¤â¥¢¥Ë¡¼¡×¤È¸À¤¤¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥¢¥Ë¡¼¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥Ë¡¼Ìò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ë²¿¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆÁ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²óÅú¡£Àî¸¶¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤âÆÁ»³¤µ¤ó¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯4·î25Æü¡Á5·î11Æü¤Þ¤Ç¿·¹ñÎ©·à¾ì¡¦Ãæ·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¡£