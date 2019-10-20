¡ÚµþÅÔ¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÛÃÎ±Ñ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÏÌÜ¤¬¡ÈÂç¤²á¤®¤Æ¡ÉÇº¤à¡Öº£¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃÎ±Ñ¤¬20Æü¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅÃæ¤Î¡ØµþÅÔ¹ñºÝ±Ç²èº×2019¡Ù¡Ê20Æü¤Þ¤Ç¡ËÆâ¤Ç±Ç²è¡Ø¤É¤¹¤³¤¤¡ª¤¹¤±¤Ò¤é¡Ù¡Ê11·î1Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥É¥ì¥¹¤«¤é¥¹¥é¥êÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÃÎ±Ñ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Æß´¶½÷»Ò¤ò¤á¤°¤ë¡È¿Í¤Ï¸«¤«¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶»¥¥å¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦»°³Ñ´Ø·¸¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¡£¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¡È¤É¤¹¤³¤¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°½²»¡ÊÃÎ±Ñ¡Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ºª¿ç¾õÂÖ¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡ÄÃ¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤ËÂçÊÑ¿È¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÎø°¦¤ËÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Ã¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ç100¥¥íÄ¶¤¨¤Î¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê½÷»Ò¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ±Ñ¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¤ÏÌó3»þ´Ö¡£Ä«¡¢Áá¤¯¤«¤é½àÈ÷¤·¤¿¤È¤¤Ï3»þ¤È¤«Æü¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤éÍÑ°Õ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÁáÄ«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¦¤¿¤¿¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ë¤Ï100¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ±Ñ¤¬¡£¡Öµ¯¤¤¿¤éÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡ØÃ¯¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¹ó½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤¬µÜÏÆÎ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÎ±Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤ËÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ë¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Îå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ËÍ¤é¤â´èÄ¥¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¤Ê»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤Èþ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡Öº£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¦¤½¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï´é¤ÎÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤¬ÌÜ¤Î¡¢ÌÜ¤¬Âç¤¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤¬¡Ø¥«¥¨¥ë¤Á¤ã¤ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÌÜ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥«¥¨¥ë¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÌÜ¤¬Âç¤¤¯¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤ÌÜ¤ò³«¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¤¿¤À¡Öº£¤ÏÌÜ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Ï¡¢1997Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µþÅÔ±Ç²èº×¤ÎÅÁÅý¤È»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢2014Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¡£¡Ö±Ç²è¤â¥¢¡¼¥È¤â¤½¤ÎÂ¾¤â¤¼¤ó¤Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢±Ç²è°Ê³°¤Ë¤â¥¢¡¼¥È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¹©·Ý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥É¥ì¥¹¤«¤é¥¹¥é¥êÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÃÎ±Ñ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Æß´¶½÷»Ò¤ò¤á¤°¤ë¡È¿Í¤Ï¸«¤«¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶»¥¥å¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦»°³Ñ´Ø·¸¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¡£¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¡È¤É¤¹¤³¤¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°½²»¡ÊÃÎ±Ñ¡Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ºª¿ç¾õÂÖ¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡ÄÃ¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤ËÂçÊÑ¿È¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÎø°¦¤ËÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Ã¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ç100¥¥íÄ¶¤¨¤Î¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê½÷»Ò¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ±Ñ¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¤ÏÌó3»þ´Ö¡£Ä«¡¢Áá¤¯¤«¤é½àÈ÷¤·¤¿¤È¤¤Ï3»þ¤È¤«Æü¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤éÍÑ°Õ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÁáÄ«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¦¤¿¤¿¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ë¤Ï100¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ±Ñ¤¬¡£¡Öµ¯¤¤¿¤éÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡ØÃ¯¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¹ó½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤¬µÜÏÆÎ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÎ±Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤ËÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ë¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Îå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ËÍ¤é¤â´èÄ¥¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¤Ê»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤Èþ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡Öº£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¦¤½¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï´é¤ÎÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤¬ÌÜ¤Î¡¢ÌÜ¤¬Âç¤¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤¬¡Ø¥«¥¨¥ë¤Á¤ã¤ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÌÜ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥«¥¨¥ë¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÌÜ¤¬Âç¤¤¯¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤ÌÜ¤ò³«¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¤¿¤À¡Öº£¤ÏÌÜ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Ï¡¢1997Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µþÅÔ±Ç²èº×¤ÎÅÁÅý¤È»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢2014Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¡£¡Ö±Ç²è¤â¥¢¡¼¥È¤â¤½¤ÎÂ¾¤â¤¼¤ó¤Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢±Ç²è°Ê³°¤Ë¤â¥¢¡¼¥È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¹©·Ý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£