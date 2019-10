架空の王国を舞台に、一つの玉座をめぐり複数の名家が繰り広げる壮絶な覇権争いを描いたアクション・スペクタクル巨編『ゲーム・オブ・スローンズ』。世界中で一大旋風を巻き起こし、米HBOで今年5月に終焉を迎えたその最終章のブルーレイ&DVDが12月4日(水)よりリリースとなる。そのリリースを記念して、日本で初めてとなる「ゲーム・オブ・スローンズ展」が都内で開催されることになった。

『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』は、第71回エミー賞にて、作品賞ほか12冠を達成。放送が終了した現在もその結末は多くの議論を呼び話題となっている大注目作。映画を超える圧倒的スケールで描かれ、シーズンを追うごとにHBO局史上最多の視聴者を集め続けた。

最終章のブルーレイ&DVDリリースを記念して、様々な企画がこれまでに発表されている。撮影地のアイルランドを巡る「ゲーム・オブ・スローンズ ロケ地ツアーinアイルランド」の開催や、全シーズンをまとめたムック本、公式ガイドブックなどの発売も予定されている。

「ゲーム・オブ・スローンズ展」は、渋谷ロフト1階「間坂ステージ」にて12月13日(金)から12月25日(水)の13日間にわたり開催。本企画展では、『ゲーム・オブ・スローンズ』関連グッズや、本シリーズのブルーレイ&DVDが販売される他、ドラマ本編に出てくるものと同じ実物大の‟鉄の玉座"に座って写真を撮影ができるフォトスポットも登場! 海外でも多くのセレブが‟鉄の玉座"に座って記念撮影をしている様子がSNSに投稿されており、ファンにとっては堪らない撮影スポットだろう。

また、これに先立ち、10月2日(水)より会場の渋谷ロフトで商品を購入した方に、七王国の紋章があしらわれた、日本オリジナルのクリアカード(非売品)を先着でプレゼント中。(※先着順、なくなり次第終了)

■12月4日(水)発売『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』商品情報

・【初回限定生産】最終章ブルーレイコンプリート・ボックス11,818円+税

・【初回限定生産】最終章DVDコンプリート・ボックス10,000円+税

■12月4日(水)発売『ゲーム・オブ・スローンズ』<第一章〜最終章>商品情報

・【初回限定生産】ブルーレイ コンプリート・シリーズ42,727円+税

・【初回限定生産】DVD コンプリート・シリーズ 34,545円+税

※R-15:本作には、一部に15歳未満の鑑賞には不適切な表現が含まれています。

※掲載のジャケット、レーベル、スペック、価格は変更になる場合があります。

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

【公式サイト】http://www.gameofthrones.jp

(海外ドラマNAVI)

Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』Game of Thrones © 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related service marks are the property of HomeBox Office, Inc. Distributed by Warner Bros. Entertainment Inc.