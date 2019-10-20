×¢À¥ÃÒµª¡ÖÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£¡×Âè3ÃÆ¤Ë°ÕÍß¡ª¡Ö¼¡¤Ï¥Ï¥ï¥¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î×¢À¥ÃÒµª¤¬10·î20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±éºî¡ÖÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£2¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¤â¤·¥Ñ¡¼¥È3¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡£ÀøÆþÁÜºº¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤â¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¹È°ËÃµÄå»öÌ³½ê¤Ç2ÂåÌÜ½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÃµÄå¡¦¹È°ËÎèÆó¡Ê×¢À¥¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿ÃµÄå¥Ð¥Ç¥£¥à¡¼¥Ó¡¼Âè2ÃÆ¡£Î¹·Ý¿Í°ìºÂ¤ÎºÂÄ¹¤«¤é¡Ö¼Çµï¤Ç»È¤¦Åá¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ÎèÆó¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Á°ºî¤Î¸ø³«¤«¤é2Ç¯È¾¤ò·Ð¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÉõÀÚ¤ê¤Ë×¢À¥¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¡Ê¸ø³«¤ò¡Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡£¤³¤¦¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢±Ç²è¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¡¢¤ï¤º¤«6Æü´Ö¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö²á¹ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¯´¨¤«¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈËÜ²»¤â¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¹ñÄêÃé¼£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿·àÃæ·à¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀøÆþÁÜºº¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌµÍý¤»¤º±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï×¢À¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®±ÛÍ¦µ±¡ÊÌøÂôÍ´²ðÌò¡Ë¡¢´ßÌÀÆü¹á¡Ê¾ëÇ·Æâº»¿¥Ìò¡Ë¡¢»³ÅÄ¥¸¥§¡¼¥à¥¹Éð¡ÊÌ´ÌîÌò¡Ë¡¢ÌÓÍø°Â¹§´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¾®±Û¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÎèÆó¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½é»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤ºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢×¢À¥¤ÏÁ°ºî¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÀÀÄÌÚ¸¼ÆÁ¡ÊÍõ¾´ÆóÌò¡Ë¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö¾´Æó¤Ï¶ÚÆù¥Ð¥«¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐËÍ¤¬¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢Í´²ð¤È¤ÏÊ¢¤ÎÄì¤ò¸«¤»¹ç¤ï¤Ê¤¤´Ø·¸À¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÃµ¤ê¹ç¤¦³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£