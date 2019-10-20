±Ç²èÈÇ¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª
TV¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¡£¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²èÈÇ¡Ø¥¨¥ë¥«¥ß¡¼¥Î: ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É THE MOVIE¡Ù¤¬Netflix¤Ë¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÇÛ¿®¤«¤é1½µ´Ö·Ð¤Á»ëÄ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2¼ïÎà¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆEntertainment Weekly¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²èÈÇ¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¥¹¥È¥ó¡Ë¤ÎÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯¥Þ¥ó¡Ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÊá¤ï¤ì¤Î¿È¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥ó¥¹¡¦¥®¥ê¥¬¥ó¤Ï¡¢¤â¤¦1¼ïÎà¤¢¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´î¤Ð¤·¤¯¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤è¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¥«¥Ê¥À¤È¤Î¹ñ¶¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¡¼¥Æ¥ë¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¦¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ò½õ¤±¤ë¤ÈÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£·Ù»¡¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿È¤ÇÆ¨Áö¤·Â³¤±¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤â½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ÆÁ´Á³Ì²¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤¬ºÇ¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ï´¹ö¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÏ´¹ö¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ÀÖ¤óË·¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇ¸å¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¶Ã¤¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥ó¥¹¤À¤¬¡¢¤³¤ÎºÇ½é¤ÎµÓËÜ¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Û¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¸«¤»´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà½÷¤Î¥Û¥ê¡¼¤È¡Ê¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥Ù¥¿¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇµÓËÜ²È¤Î¡Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥°¡¼¥ë¥É¤ä¡¢Â¾¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ä¤Îµ¤¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ó¤À¤è¡£"¥¨¥ó¥Ç¥£¥°¤Ç¥¸¥§¥·¡¼¤òÏ´¹ö¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¡¢ÈóÆñ¤¹¤ë¤è¡ª"¤È¤Í¡£º£¤ÏÈà¤é¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£ºÇ½é¤ÎµÓËÜÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤Í¡×
¤³¤ÎºÇ½é¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥°¤ò½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ª¡ª¡¡ËÍ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Í¡£¤Ç¤â¥¸¥§¥·¡¼¤¬Êá¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ê¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¡Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·â¤¿¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Î¿Æ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤ÎÈà¤é¤Î»Ò¤É¤â¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¤Í¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¾ðË¤«¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡£´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¢¤ë¼ê»æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥ô¥£¥ó¥¹¤¬µÓËÜ¤ÎºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤â¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡ÖÆâÍÆ¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥ô¥£¥ó¥¹¤¬¸À¤¤½Ð¤·¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÊ¬¤Ïºï¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ËÀäÂÐ¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤³¤ó¤ÊÎ¢ÏÃ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¥¨¥ë¥«¥ß¡¼¥Î: ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É THE MOVIE¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
Netflix TVevent¡Ø¥¨¥ë¥«¥ß¡¼¥Î: ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É THE MOVIE¡ÙÂ© 2018 Vinton Productions. All rights reserved.