¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜŽ¢È¾¿ô¤¬³¤³°ÀªŽ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¼¤¤·Ð°Þ
ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é³¤³°½Ð¿È¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ÈÅÚ¾í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§AP¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡£º£Âç²ñ¡¢¤½¤ÎÀ®ÀÓ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö³¤³°½Ð¿È¡×Áª¼ê¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼31¿ÍÃæ¡¢¼Â¤Ë15¿Í¤¬³¤³°½Ð¿È¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¡£
¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÂåÉ½»ñ³Ê¤¬¡Ö¹ñÀÒ¼çµÁ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¨²ñ¼çµÁ¡ÊÃÏ°è¼çµÁ¡Ë¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤É¤Î¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢ÀïÎÏÊä¶¯¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é³¤³°½Ð¿È¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ÈÅÚ¾í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ÀîÅ°»á¤¬ÎòÂå¤Î³¤³°½Ð¿È¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¡Ø¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥¹¥¯¥é¥à¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡¢¥È¥ó¥¬Àª¤Î¥ë¡¼¥Ä
³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÂçÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥È¥ó¥¬½Ð¿ÈÁª¼ê¤À¡£º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¡¢¥ô¥¡¥ë¥¢¥µ¥¨¥ê°¦¡¢ÃæÅç¥¤¥·¥ì¥ê¡¢¥Ø¥ë¥¦¥ô¥§¡¢¥¢¥Þ¥Ê¥¡¦¥ì¥ì¥¤¡¦¥Þ¥Õ¥£¡¢¥¢¥¿¥¢¥¿¡¦¥â¥¨¥¢¥¥ª¥é¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏÁ´°÷¡¢¹â¹»¤äÂç³Ø»þÂå¤ËÎ±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ó¥¬¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÎò»Ë¤Ï¤³¤È¤Î¤Û¤«Ä¹¤¤¡£
»Ï¤Þ¤ê¤Ï ¡È¥½¥í¥Ð¥óÎ±³Ø¡É¤À¤Ã¤¿¡£Æ±½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1975Ç¯¤ËÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É±óÀ¬¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥é¥°¥Ó¡¼ÉôÉôÄ¹¤ÎÃæÌîÉÒÍº»á¤¬¥È¥ó¥¬¤ËÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥ó¥¬²¦¼¼¤È¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Î¥È¥ó¥¬¹ñ²¦¤ÏÂç¤ÎÆüËÜ¤Ó¤¤¤¤Ç¡¢µÜÄî¤Ç¥½¥í¥Ð¥ó¤ÎÂç²ñ¤Ê¤É¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ä¤¬¤Æ¥½¥í¥Ð¥ó»ØÆ³¼Ô°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ó¥¬¿ÍÀÄÇ¯¤òÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤µ¤»¤ë·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÃæÌî»á¤¬¡¢¥½¥í¥Ð¥ó¤ÈÊÙ¶¯ÄÒ¤±¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ë¤«¤é¤È¡¢Èà¤é¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÄó°Æ¤·¤¿¡£¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¥È¥ó¥¬ÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¡¦¥¿¥¦¥â¥¨¥Õ¥©¥é¥¦¤È¡¢1ºÐÇ¯²¼¤Î¥Û¥Ý¥¤¡¦¥¿¥¤¥ª¥Í¤Î2¿Í¤ËÇò¿Ï¤ÎÌð¤¬Î©¤Á¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤ÏÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤¬½é¤á¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿³¤³°¤«¤é¤ÎÎ±³ØÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°¼Ô¤Î¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¤Ï¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍèÆüÄ¾¸å¤Ï¶ìÏ«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£1980Ç¯4·î6Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÆüËÜ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö´¨¤¤¤·¡¢¸ÀÍÕ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡£·úÊª¤â¼Ö¤âÉ÷·Ê¤â¤¹¤Ù¤Æ°ã¤¦¡£¤â¤¦ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤°¤Ëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊP39¡Ë
¼ÂºÝ¤ËÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤È¿©¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¡¢³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÊÉ¤Ë¤Ö¤Á¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¥½¥í¥Ð¥ó½Î¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ä¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê2³¬¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï°Û¼¡¸µ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»³èÌö¤·¤¿¡£¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥È¥ó¥¬¤È¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸å¤Î¥È¥ó¥¬½Ð¿ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÂç¤¤¤¡£
¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¤Î¿ôÇ¯¸å¤ËÍèÆü¤·¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¢»°ÍÎÅÅµ¡¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¥·¥Ê¥ê¡¦¥é¥È¥¥¤â¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥È¥ó¥¬¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤Ç¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é¤Î¶ìÏ«¤â¥é¥È¥¥¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÅìÂç¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¤Í¡£¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÉô²°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¥à¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¡£¤¤Ã¤È¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊP28¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¤Ï¡¢2015Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥Û¥é¥ËÎ¶¥³¥ê¥Ë¥¢¥·¤È¤â´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡£·ì±ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡Ê¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¤Ï¥Û¥é¥Ë¤ÎÇìÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ë¡¢¥Û¥é¥Ë¤¬Î±³Ø¤·¤¿ºë¶Ì¹©¶ÈÂç³Ø¿¼Ã«¹âÅù³Ø¹»¡Ê¸½¡¦ÀµÃÒ¿¼Ã«¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤Ç¥È¥ó¥¬¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÁªÈ´¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¥é¥Ë¼«¿È¤Ï¥È¥ó¥¬»þÂå¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼½é¤ÎÎ±³ØÀ¸
¼¡¤ËÆ±½ñ¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼½é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡É¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¡¦¥Ë¡¼¥ë¥½¥ó¡Ê¸½¡§¥Ë¡¼¥ë¥½¥óÉðÏ¡Ñ£¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤Ï1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÅìËÌ¤ÎÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤ÈÆ±À¤Âå¤Ç»³·ÁÃæ±û¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÅìËÌÂç²ñ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚÔ¼¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢»î¹ç¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥¸¤ÎÀçÂæ°é±Ñ7ÈÖ¡£¥Ø¥Ã¥É¥¥ã¥Ã¥×¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¶â¿§¤ÎÄ¹È±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¡¢Æ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤òÊÒ¼ê¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ª¥Õ¡Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÁê¼ê¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤¹¥×¥ì¡¼¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¬¥¤¥¸¥ó¤À¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¡£ÅìËÌ¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤È¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡£¤½¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡ÊP94¡Á95¡Ë
ËÜ¾ì¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É»Å¹þ¤ß¤Î¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ÀºßÆü³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¼«ÂÎ¤¬º£¤è¤ê¤º¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤»þÂå¡¢¤½¤Î³°¸«¤Î¡Ö¸«´·¤ì¤Ê¤µ¡×¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»»þÂå¤Ï¡¢Æ±¹»2ÅÙÌÜ¤Î²Ö±à½Ð¾ì¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢NEC¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥Ä¤ä¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥¦¥§¥¹¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Îµ½Ò¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢ÍèÆüÅö»þ¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢Â¾¤Î³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¥¿¥Õ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Àè¤Î¥Î¥Õ¥©¥à¥ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡È¥½¥í¥Ð¥óÎ±³Ø¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¤¤ï¤Ð¹ñ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±¶¿¤ÎÃç´Ö¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÅìËÌ¤ÎÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤À¡£¤Þ¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤¬¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¸Ä¿Í¤Ë¤â¤ä¤Ã¤«¤ß¤Î´ã¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
»ö¼Â¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë½½Ê¬¤Ê¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ë³°¹ñ¿Í¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËèÇ¯É¬¤º2¡Á3¿Í¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¸½ºß¤È¤Ï³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤ÈÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»¤¬¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»¥ËÚ»³¤Î¼ê¡¢ÀµÃÒ¿¼Ã«¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡¢ÌÜ¹õ³Ø±¡¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¹»¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼Î±³ØÀ¸¤òÂ¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é»¥ËÚ»³¤Î¼ê¹â¹»¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¥ê¡¼¥Á¥Þ¥¤¥±¥ë¤â¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤ÎÊâ¤ß¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ»¶Ú¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¡Ø¥ª¥ì¤Î¤ª¤«¤²¤À¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¶»¤òÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ü¤¯¤¬ºÇ½é¤Ë¹â¹»¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î±³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤òÂ³¤±¤ëÆ»¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤ÈÎ±³ØÀ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÆüËÜ¡¢¥È¥ó¥¬¤ÈÆüËÜ¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÈÆüËÜ¡Ä¡Ä¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¿·¤·¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Î±³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡È¥¬¥¤¥¸¥ó¡É¤À¤«¤é¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊP108¡Á109¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁª¤Ö³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê
Æ±½ñ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ²¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¡Ö¥È¥â¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë38ºÐ¤Î¥È¥ó¥×¥½¥ó¥ë¡¼¥¯¡£³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁºÇÂ¿¥¥ã¥Ã¥×¡Ê»î¹ç½Ð¾ì¡Ë¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¤ËÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥±¡¼¥¹¤À¡£2004Ç¯¤Ë»°ÍÎÅÅµ¡¤ËÆþ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ó¥×¥½¥ó¤ÏÆ±¤¸¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Ç¡¢»°ÍÎÅÅµ¡¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Î°ì¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥È¥â¡¢2007Ç¯¤ÎWÇÕ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç½Ð¤¿¤¤¤Ê¡×
¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥ó¥×¥½¥ó¤ÏÆ±Ë¦¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÁÃæÎ¬¡Á
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ó¤Ê»þ´ü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥ï¥ó¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÊP231¡Ë
¤â¤Ã¤È¤âÅö»þ¤ÏÆüËÜ¤Ç3Ç¯´Ö²á¤´¤·¡¢º£¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÌá¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤ÞÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¤â¤¦1¿Í¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¯¥é¥à¤òºÇÁ°Àþ¤Ç»Ù¤¨¤ë¶ñÃÒ¸µ¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÅÁÀâÅª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¶ñ¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Æ´¤ì¤Î¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤òÁª¤ó¤À¤È¡¢Æ±½ñ¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤â¡ØÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ü¤¯¤ÏÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ11Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤â¼«Ê¬¤Î¹ñ¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊP252¡Ë
½õ¤Ã¿Í´¶³Ð¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò´¶¤¸¡¢Èà¤é¤Ïºù¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£