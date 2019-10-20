º£Ìë¤Î¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù²ìÍè¸¿Í¤Ï¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¡© º´µ×´ÖÍ³°á¤¬±£¤¹¡ÈÈëÌ©¡É¤È¤Ï¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Î¥ï¡¼¥ë ¡Ý·º»öY¤ÎÈ¿Íð¡Ý¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡ËÂè2ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²ìÍèÊ±¤¹¤ëµ²±ÁÓ¼º¤È¤Ê¤Ã¤¿·º»ö¡¦Í·º´À¶½Õ¤¬·º»ö»¦¤·¤òµ¿¤ï¤ì¤¿¤¢¤ëÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ìÍè¸¿Í¡¢½é²ó¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥Ñ¥ê¥Ô·º»ö¡É¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¡Ä¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Î¥ï¡¼¥ë¡¡¡½·º»öY¤ÎÈ¿Íð¡½¡ÙÂè2ÏÃ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò´Þ¤á¤¿·º»öÁ´°÷¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£¹ËöÎÃ»Ò¤ä°æ±º¿·¡¢²ÆÈÁ¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢Î©²Ö·ÃÍý¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯AÁÈ ¡½º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹¡½¡Ù¤ÎÉðÆ£¾¸ã¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡±°É¹·°¡Ê¹Ëö¡Ë»¦³²¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Í·º´À¶½Õ¡Ê²ìÍè¡Ë¡£¤³¤³¿ô¤«·î¤Îµ²±¤ÏåºÎï¤Ë¿á¤Èô¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»¦³²¤µ¤ì¤¿·°¤¬»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö½½²¯±ß¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤Î¿¿Áê¡£¤½¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ï·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶½Õ¤Î¼«Âð¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö½½²¯±ß¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤Î·×²è½ñ¤ÈÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿·ý½Æ¡£À¶½Õ¤ÏËÜÅö¤ËÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ËÜ¾ëÍ¡¡Ê¼Ä°æ±Ñ²ð¡ËÎ¨¤¤¤ëSIT¤¬ÆÍÆþ¤¹¤ë¡£·Ù»¡¤ÎÍÑ°Õ¼þÅþ¤ÊÊñ°ÏÌÖ¤Ë¡¢¤Þ¤À¼«¤é¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¤¤¤¦º¬µò¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤À¶½Õ¤Ï¡ØÃ¯¤«¤¬²¶¤ò¥Ï¥á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡Ù¤È´¶¤¸¡¢¿ÈÆâ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ø¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±°É¹ÈÉ¤ÎÌÌ¡¹¤ÏÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤ÎÆîÉð¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤«¤é¡Ö±°É¹·°»¦³²»ö·ï¡×¤È¡Ö½½²¯±ß¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¤ÎÁÜºº¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¡££²¤Ä¤Î»ö·ï¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï·°¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦¹î´î¡ÊÅÄÌî°æ·ò¡Ë¡£À¶½Õ¤Ï¹î´î¤È¤È¤â¤Ë·°¤¬±£¤·¤¿¡Ö½½²¯±ß¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤Î¾Úµò¤òÄÉ¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÁÜºº¤ÎÃæ¡¢ËÜ¾ë¤ÎÌ¼¡¦¶ÜÆà¡Êº´µ×´ÖÍ³°á¡Ë¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ëÈëÌ©¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶ÜÆà¤Ï1½µ´ÖÁ°¤Ëº£¤ÏË´¤·°¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÀ¶½Õ¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¢¡¢¹î´î¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡È°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡É¤Î¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Î¥ï¡¼¥ë ¡Ý·º»öY¤ÎÈ¿Íð¡Ý¡ÙÂè2ÏÃ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËÜÆü10·î20Æü22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ìÍè¸¿Í¡¢½é²ó¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥Ñ¥ê¥Ô·º»ö¡É¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¡Ä¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Î¥ï¡¼¥ë¡¡¡½·º»öY¤ÎÈ¿Íð¡½¡ÙÂè2ÏÃ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò´Þ¤á¤¿·º»öÁ´°÷¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£¹ËöÎÃ»Ò¤ä°æ±º¿·¡¢²ÆÈÁ¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢Î©²Ö·ÃÍý¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯AÁÈ ¡½º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹¡½¡Ù¤ÎÉðÆ£¾¸ã¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡±°É¹·°¡Ê¹Ëö¡Ë»¦³²¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Í·º´À¶½Õ¡Ê²ìÍè¡Ë¡£¤³¤³¿ô¤«·î¤Îµ²±¤ÏåºÎï¤Ë¿á¤Èô¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»¦³²¤µ¤ì¤¿·°¤¬»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö½½²¯±ß¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤Î¿¿Áê¡£¤½¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ï·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶½Õ¤Î¼«Âð¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö½½²¯±ß¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤Î·×²è½ñ¤ÈÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿·ý½Æ¡£À¶½Õ¤ÏËÜÅö¤ËÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ËÜ¾ëÍ¡¡Ê¼Ä°æ±Ñ²ð¡ËÎ¨¤¤¤ëSIT¤¬ÆÍÆþ¤¹¤ë¡£·Ù»¡¤ÎÍÑ°Õ¼þÅþ¤ÊÊñ°ÏÌÖ¤Ë¡¢¤Þ¤À¼«¤é¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¤¤¤¦º¬µò¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤À¶½Õ¤Ï¡ØÃ¯¤«¤¬²¶¤ò¥Ï¥á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡Ù¤È´¶¤¸¡¢¿ÈÆâ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ø¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±°É¹ÈÉ¤ÎÌÌ¡¹¤ÏÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤ÎÆîÉð¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤«¤é¡Ö±°É¹·°»¦³²»ö·ï¡×¤È¡Ö½½²¯±ß¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¤ÎÁÜºº¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¡££²¤Ä¤Î»ö·ï¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï·°¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦¹î´î¡ÊÅÄÌî°æ·ò¡Ë¡£À¶½Õ¤Ï¹î´î¤È¤È¤â¤Ë·°¤¬±£¤·¤¿¡Ö½½²¯±ß¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤Î¾Úµò¤òÄÉ¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÁÜºº¤ÎÃæ¡¢ËÜ¾ë¤ÎÌ¼¡¦¶ÜÆà¡Êº´µ×´ÖÍ³°á¡Ë¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ëÈëÌ©¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶ÜÆà¤Ï1½µ´ÖÁ°¤Ëº£¤ÏË´¤·°¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÀ¶½Õ¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¢¡¢¹î´î¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡È°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡É¤Î¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Î¥ï¡¼¥ë ¡Ý·º»öY¤ÎÈ¿Íð¡Ý¡ÙÂè2ÏÃ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËÜÆü10·î20Æü22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£