■歴代ソニピク作品大集合!

【「#011 GHOSTBUSTERS IN THE PARK」概要】

映画『ゴーストバスターズ』35周年を記念したプログラムが、銀座ソニーパークで開催中だ。立体展示「ソニー・ピクチャーズ映画相関図」や、ARでゴースト退治ができる実証実験などが楽しめる。「#011 GHOSTBUSTERS IN THE PARK」と題された本イベントは、銀座ソニーパークが行ってきたプログラム「IN THE PARK」の第3弾。イベント期間中は、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの歴代95作品を、『ゴーストバスターズ』を起点に独自のキーワードで繋いだ「ソニー・ピクチャーズ映画相関図」を展示する。また、AR(拡張現実)でゴーストを退治する日本初の実証実験「GHOSTBUSTERS ROOKIE TRAINING」も実施。そのほか、2016年の『ゴーストバスターズ』で使用されたプロトンパックなど映画の小道具を展示する「GHOSTBUSTERS Props」や、特別メニュー「マシュマロラテ」が楽しめる。映画好きは大興奮するに違いない。日程:10月14日(月・祝)〜12月8日(日)時間:10時00分〜20時00分場所:銀座ソニーパーク料金:入場無料