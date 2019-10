シリーズ初のフル3DCGアニメーション映画『ルパン三世 THE FIRST』が12月6日より公開される『ルパン三世』。『金曜ロードSHOW!』(日本テレビ系)にて、11月22日と29日の2週にわたり『ルパン祭り 2019』が開催されることが決定した。誕生から50年以上経った今でも多くの人々に愛され続ける国民的キャラクター、ルパン三世。『ルパン祭り 2019』では、まず11月22日に、二大キャラクターの夢のコラボで興行収入42.6億円を記録した映画『ルパン三世 vs 名探偵コナン THE MOVIE』を放送。幻の秘宝・チェリーサファイアを巡り、大泥棒 vs 名探偵が激突する。そして11月29日には、『金曜ロードSHOW!』のために制作された、完全オリジナル新作TVスペシャル第27弾『ルパン三世 プリズン・オブ・ザ・パスト』を放送。収監されている名高い義賊を救出するため、ドルエンテ王国に潜入したルパン一味。世界中から腕利きの怪盗たちが集結する中、王国に隠された謎に挑む。本作はTV第2シリーズのような、コミカルな面白さを追求した爽快脱獄アクション。ルパンとおなじみの仲間たちが大活躍する。さらに、新作TVスペシャル放送の翌週となる12月6日には、原作者モンキー・パンチの悲願だったシリーズ初の3DCGを採用した映画『ルパン三世 THE FIRST』が公開。声優陣には、ルパン三世役の栗田貫一をはじめとするレギュラー陣に加え、女優の広瀬すず、俳優の吉田鋼太郎、藤原竜也が出演する。「『ルパン祭り 2019』! 何かワクワクするネーミングですね」と話す栗田は、「『ルパン三世』という作品は色々なことにチャレンジし、様々な作風があるのだと改めて感じます。色々なモノを受け入れられる『ルパン三世』だからこそ、老若男女問わず皆さんに愛されているんだと思います」と語り、「それぞれ違ったテイストで作品ごとのルパンを是非ご覧下さい」とメッセージを寄せた。『ルパン祭り 2019』は、日本テレビ系『金曜ロードSHOW!』にて、11月22日、29日21時より2週連続放送。映画『ルパン三世 THE FIRST』は12月6日より全国公開。