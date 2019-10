日本テレビではこの秋から冬にかけて「ルパン祭り2019」を開催。『金曜ロードSHOW!』(日本テレビ系、毎週金曜21:00〜)にて、「ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE」と、「ルパン三世 プリズン・オブ・ザ・パスト」が放送される。



11月22日(金)の『金ロー』では「ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE」を放送。ルパンとコナンという二大キャラクターの夢のコラボで、興行収入42.6億円を記録した大ヒット作品だ。幻の秘宝・チェリーサファイアを狙うルパン。その裏にうごめく謎を追うコナン。ルパンの真の目的とは!? コナンはその計画を阻止することができるのか⁉ 双方の人気キャラが総登場し、大泥棒vs名探偵が激突する。



そして、11月29日(金)は『金ロー』のために制作された完全オリジナル新作TVスペシャル・第27弾「ルパン三世 プリズン・オブ・ザ・パスト」が登場。収監されている名高い義賊を救出するため、ドルエンテ王国に潜入したルパン一味。世界中から腕利きの怪盗たちが集結する中、王国に隠された謎に挑む。TV第2シリーズのようなコミカルな面白さを追求した、爽快脱獄アクションだ。



さらに、12月6日(金)から原作者モンキー・パンチさんの悲願だったシリーズ初の3DCGアニメーション作品、映画『ルパン三世 THE FIRST』が全国公開される。監督、脚本は山崎貴。声優陣は栗田貫一をはじめとするレギュラー陣に加え、広瀬すず、吉田鋼太郎、藤原竜也が出演する。今回のターゲットは初代ルパンが唯一盗むことに失敗した伝説のお宝。ニューヒロイン・レティシアと共にルパンが因縁の謎に挑む。



今回の「ルパン祭り2019」開催について、ルパンの声を担当する栗田からコメントが到着。以下に紹介する。



<栗田貫一(ルパン三世役)コメント>

「ルパン祭り2019」! 何かワクワクするネーミングですね。今回の「ルパンvsコナン」「新作TVスペシャル」「3DCG」。誰もがイメージするルパンが登場のエンターテインメント作品で今から楽しみです。「ルパン三世」という作品は色々な事にチャレンジし、様々な作風があるのだと改めて感じます。色々なモノを受け入れられる「ルパン三世」だからこそ、老若男女問わず皆さんに愛されているんだと思います。 あのテーマ曲がかかるだけで心躍ります! それぞれ違ったテイストで作品ごとのルパンを是非ご覧下さい。