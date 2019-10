『SUPERNATURAL』ファイナル・シーズンほか5作品が日本最速でデジタル配信開始！サム、ディーン、カスティエルからのスペシャルメッセージも

世代や国境を越えて愛され続ける大人気ドラマ『SUPERNATURAL』が、多くのファンに惜しまれながらいよいよファイナルを迎える。そのフィナーレをいち早く見たいファンに朗報だ。本国アメリカで10月10日に始まったばかりの最終シーズンが日本最速でデジタル配信されることになった。また、DCヒーロードラマ4本、同じくファイナル・シーズンを迎える『ARROW/アロー』のほか、『THE FLASH/フラッシュ』『SUPERGIRL/スーパーガール』『クリプトン』も最新シーズンのデジタル配信がスタートとなる。

『SUPERNATURAL』のファイナル・シーズンは10月22日(火)より、『SUPERGIRL/スーパーガール <フィフス・シーズン>』は10月18日(金)より、『THE FLASH/フラッシュ <シックス・シーズン>』は10月20日(日)より、『ARROW/アロー <ファイナル・シーズン>』は10月27日(日)より、『クリプトン <シーズン2>』は11月13日(水)より、それぞれデジタルセル先行配信開始。各作品の配信プラットフォームは、海外ドラマエクスプレスのhttp://wwws.warnerbros.co.jp/kaidora-ex/)でご確認を。

今回の最大の注目作である『SUPERNATURAL』では、キャストたち、ジャレッド・パダレッキ(サム・ウィンチェスター役)、ジェンセン・アクレス(ディーン・ウィンチェスター役)、ミシャ・コリンズ(カスティエル役)から日本のファンに向けたスペシャルメッセージも到着! 下のコメント付き予告編と合わせてチェックしてみてほしい。

▼サム&ディーンのメッセージ付き<ファイナル・シーズン>最新予告映像



▼カスティエルのメッセージ付き<ファイナル・シーズン>最新予告映像



ジャレッド「日本のみんなに会えることを願っているよ! みんな本当にありがとう!」

ジェンセン「日本のファンのみんなに、愛してくれてありがとうと伝えたい! これが最後だけど何度だって観返せることを忘れないで(笑)」

ミシャ「長い間、海を越えてこんなに大きなサポートをしてくれて本当にありがとう! 日本のみんなに会えることを願って! ぜひ<ファイナル・シーズン>も楽しんでね!」

■配信情報

・『SUPERGIRL/スーパーガール <フィフス・シーズン>』

...10月18日(金)よりデジタルセル先行配信開始

・『THE FLASH/フラッシュ <シックス・シーズン>』

...10月20日(日)よりデジタルセル先行配信開始

・『SUPERNATURAL XV <ファイナル・シーズン>』

...10月22日(火)よりデジタルセル先行配信開始

・『ARROW/アロー <ファイナル・シーズン>』

...10月27日(日)デジタルセル先行配信開始

・『クリプトン <シーズン2>』

...11月13日(水)よりデジタルセル先行配信開始

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

