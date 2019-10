2020年1月3日(金)公開の映画『エクストリーム・ジョブ』より、日本版予告とポスタービジュアルが解禁となった。

本作は、失敗続きの麻薬捜査チームが、名誉挽回のため麻薬組織アジト前のフライドチキン店で張り込みをするものの、「今日で店をたたむ」と言う店主からチキン店を引き継ぎ“偽装営業”していくうちに、大繁盛していくさまが描かれる。リュ・スンリョン、イ・ハニ、チン・ソンギュ、イ・ドンフィ、コンミョン(5urprise)らが出演。監督を『二十歳』のイ・ビョンホンが務める。

日本版予告編では、失敗ばかり重ねる、解散寸前のダメダメな麻薬捜査チームが、上司から叱責されるシーンからスタート。解体の危機に直面したメンバー達は、名誉挽回の為に麻薬組織の大ボスを検挙する事を画策。尻尾つかむまではと決意し、アジト前のフライドチキン店で張り込みをする日々を送っていた。

だが、フライドチキン店の店主から「今日で店をたたむ」と宣言されてしまい、犯人検挙の熱意にかられたコ班長の決断により、チキン店を引き継ぎ“偽装営業”する事に。“昼はフライドチキン店、夜は潜入捜査官”という前代未聞の“揚げる大捜査線”が開店するや、珍しい“カルビ味”のフライドチキンが好評を呼び、テレビ取材、日本人向けの観光ルートに選ばれる程の大人気店となってしまうさまが描かれている。

映画『エクストリーム・ジョブ』は2020年1月3日(金)よりシネマート新宿ほか全国ロードショー

(C)2019 CJ ENM CORPORATION, HAEGRIMM PICTURES. CO., Ltd ALL RIGHTS RESERVED

