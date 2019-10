11月8日(金)日本テレビ「金曜ロードSHOW!」にて、前作『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』の地上波初放送が決定した。

11月8日(金)21:00から、R15指定だった前作『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』を該当シーン編集の上、日本テレビ「金曜ロードSHOW!」にて地上波初放送が決定。“ホラー版『スタンド・バイ・ミー』”と称された前作。完結編となる『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』は、前作のラストで固く誓った<約束>を果たすため集うルーザーズ・クラブの仲間たちとの絆とエモーショナルなドラマに全世界が絶賛。全米興行ランキング2週連続No.1、世界64ヵ国で初登場No.1を記録した。

前作から27年後が舞台となる完結編では、過去と現在が交錯しながら27年ぶりに集う落ちこぼれの子どもたち7人=ルーザーズ・クラブの仲間たち、それぞれの物語も語られていく。原作者スティーヴン・キングも本作のクライマックスについて、「ラストは最高だ!」と大絶賛のコメントを自身のTwitterに投稿。10月25日(金)には、監督のアンディ・ムスキエティと、監督の姉であり製作のバルバラ・ムスキエティの来日が決定している。

映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』は11月1日(金)より全国公開

