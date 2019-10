スティーヴン・キング原作の映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』(2017)が、11月8日に『金曜ロードSHOW!』(日本テレビ)にて地上波初放送されることが決定。初放送を記念して、11月1日より公開される続編『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』より、本編映像が公開された。子どもの失踪事件が相次ぐ田舎町デリーを舞台に、弟をさらわれた少年といじめられっ子の仲間たち7人組「ルーザーズ・クラブ」が力を合わせ、“IT”と呼んでいた不気味な殺人ピエロ=ペニーワイズに立ち向かう姿を描く前作『『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』。R15指定作品だが、今回該当シーンを編集したうえでテレビ放送される。前作から27年後が舞台となる完結編では、連続児童失踪事件が再び発生し、「COME HOME COME HOME(帰っておいで…)」という不穏なメッセージが、大人になった「ルーザーズ・クラブ」の仲間たちに届く。彼らは「再び“それ”が現れたら僕たちも戻る」と誓った27年前の約束を守るため、故郷デリーに戻り、再びペニーワイズと対峙。過去と現在が交錯しながら、仲間たちそれぞれの物語も語られていく。前作の地上波初放送決定を記念し、今回公開された『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』の本編シーンには、「ルーザーズ・クラブ」の秘密基地が登場。大人になったメンバーがかつての秘密基地を訪ねる場面と、子ども時代の彼らが基地に初めて集まった時の場面を収めている。原作者のスティーヴン・キングが、「ラストは最高だ!」とコメントを自身のツィッターに投稿したほど大絶賛した完結編。10月25日には、監督のアンディ・ムスキエティと、監督の姉であり製作のバルバラ・ムスキエティが来日し、丸の内ピカデリー DOLBY CINEMAにて、ティーチイン付きファンミーティング試写会に登壇する予定となっている。映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』は、日本テレビ『金曜ロードSHOW!』にて11月8日21時放送。映画『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』は11月1日より全国公開。