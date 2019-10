新キャラクターの場面写真が解禁！『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』シーズン3

マーガレット・アトウッドの同名ベストセラー小説をドラマ化した『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』。Huluにて現在配信中のシーズン3より、海ドラファンにお馴染みの俳優が演じる新キャラクターの場面写真が解禁となった。当サイト独占公開!

2017年のエミー賞で8部門を受賞し、動画配信サービスのオリジナルドラマとして、史上初の作品賞を受賞する快挙をとげた『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』。主人公ジューンを演じるエリザベス・モスをはじめとするメインキャスト陣の演技だけでなく、毎シーズン新たに登場するゲスト俳優も本作の見どころのひとつ。

本年度エミー賞においても、シーズン2に出演したジョセフ・ローレンス司令官役のブラッドリー・ウィットフォード(『ザ・ホワイトハウス』)がゲスト男優賞、主人公ジューンの母親を演じたチェリー・ジョーンズ(『24 TWENTY FOUR』)がゲスト女優賞に輝き、同部門W受賞を果たした。

そして、シーズン3には『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』のエリオット・ステイブラー捜査官役で知られるクリストファー・メローニと、『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』や映画『トワイライト』シリーズのエリザベス・リーサーがゲスト出演している。

二人が演じるのは、ジョージ・ウィンズロウ上級司令官とその妻オリビア。フレッド・ウォーターフォード司令官(ジョセフ・ファインズ)と妻のセリーナ(イヴォンヌ・ストラホフスキー)はギレアドの首都D.C.に向い、ウィンズロウ司令官夫妻の自宅に宿泊することに。今回解禁となった場面写真では、ウィンズロウ家の子どもたちのままごとに参加し、フレッドやセリーナと共に笑みを見せる二人の姿や、フレッドの肩に意味深に手をおくウィンズロウの姿。

侍女に次々と子を産ませ幸せそうな家庭を築き、ギレアド建国に尽くしたこの上級司令官夫妻は、フレッドやセリーナ、さらにジューンにどのような影響を与えるのか―。そこで衝撃の光景を目にする―。新キャラクターからも目が離せない『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン3は、Huluにて毎週金曜日に1話ずつ追加配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン3 (c) 2019 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions LLC. All Rights Reserved.