¿¹Ã£Ìé´ÆÆÄ¡ßË¾·î°áÁº»Ò¤¬Ç÷¤ë¾×·â¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¡Öi ¿·Ê¹µ¼Ô¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×Í½¹ðÊÔÆþ¼ê
¡¡±Ç²è¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¡×¤Î¸¶°Æ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Åìµþ¿·Ê¹¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¦Ë¾·î°áÁº»Ò»á¤òÄÉ¤Ã¤¿¼Ò²ñÇÉ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Öi ¿·Ê¹µ¼Ô¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤ò¡¢±Ç²è.com¤¬Àè¹ÔÆþ¼ê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡ÖA¡×¡ÖA2¡×¡ÖFAKE¡×¤Î¿¹Ã£Ìé´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¡×¤òÀ¤¤ËÊü¤Ã¤¿²ÏÂ¼¸÷ÍÇ»á¤¬´ë²è¡¢À½ºî¡¢¥¨¥¯¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¡£Ë¾·î»á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÆ±Ä´°µÎÏ¤ä×ÖÅÙ¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ì¢±ä¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«¼çµ¬À©¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëÍÍ¤Ê´±Å¡¤Î²£Ë½¡¢×ÖÅÙ¤ËÁö¤ë´±Î½¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÊ¿Á³¤È¸«²á¤´¤¹°ìÉô¤ò½ü¤¯ÊóÆ»¥á¥Ç¥£¥¢¡½¡½´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡È°ÛÃ¼»ë¡É¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°µÎÏ¤Ë¤â¶þ¤»¤º¡¢Ë¾·î»á¤Ï´±Å¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç±Ô¤¤¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ìÊýÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¾ðÊó¤Ë¤è¤êÊÑÍÆ¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¿¹´ÆÆÄ¤¬¡Ö²Ì¤¿¤·¤ÆË¾·î»á¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÏËÜÅö¤Ë·Á¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Ë¾·î»á¤¬¡È±²Ãæ¤Î¿ÍÊª¤¿¤Á¡É¤ËµÍ¤á´ó¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¿ûµÁ°ÎÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î¤Û¤«¡¢ÊÕÌî¸Å°ÜÀßÌäÂê¤ä¿¹Í§³Ø±àÌäÂê¡¢½à¶¯´¯¤â¤ß¾Ã¤·»ö·ï¤Ê¤É¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö°Æ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà½÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¯¼£¸¢ÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ì¤ë¿¹´ÆÆÄ¤ËÂ³¤¡¢äÆÃÓÉ×ºÊ¡¢°ËÆ£»í¿¥»á¡¢Á°Àî´îÊ¿»á¤Î»Ñ¤ò³è¼Ì¡£¤ä¤¬¤Æ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ëË¾·î»á¤ò¤È¤é¤¨¡¢¡Ö¡Ø¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¾×·â¤Î¡Ø¥ê¥¢¥ë¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¤Ï½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡×¡Öº£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÌä¤¦¡£¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ë¾·î»á¤¬¸«¤¿¸÷·Ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄè¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸«¤ë¼Ô¤Î´Õ¾Þ´ã¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Öi ¿·Ê¹µ¼Ô¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Âè32²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê10·î28Æü¡Á11·î5Æü¡Ë¤ÎÆüËÜ±Ç²è¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥åÉôÌç¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢11·î15Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£