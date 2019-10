『フレンズ』ジェニファー・アニストン、ついにInstagramを開設！最初の投稿写真は？

大人気シットコム『フレンズ』のレイチェル役で一躍人気女優となったジェニファー・アニストン。今年で本国での放送開始から25年を迎えた本作を記念してなのか、ついにジェニファーもInstagramのアカウント開設した。米E!Onlineが報じている。

ジェニファーといえば、ソーシャルメディアアカウントは作らない方針でいたことで有名だ。以前、ソーシャルメディアへの参加に関して、「ソファに座っているだけで幸せよ。他に何ができるからしらね」と自分の時間を大切にするようなことを語っていた。

だが、現地時間10月15日(火)の朝、Instagramデビューをした。投稿した写真は、『フレンズ』の共演者である、コートニー・コックス(モニカ役)、リサ・クドロー(フィービー役)、マット・ルブラン(ジョーイ役)、マシュー・ペリー(チャンドラー役)、そしてデヴィッド・シュワイマー(ロス役)と一緒に、セルフィーで撮影したものだ。

「やっとInstagramでも、"フレンズ(友だち)"になれたわ。ハイ、Instagram」

Jennifer Anistonさん(@jenniferaniston)がシェアした投稿 - 2019年10月月15日午前6時03分PDT



プロフィールのところには、「友だちは、私をジェンと呼ぶの」とだけ記載しているジェニファー。すでに『フレンズ』の共演者たちを含む、俳優らもフォローしている。また、そのアカウントは、すでに500万人以上のフォロワーを獲得しており、人気俳優であることを証明している。

フォローしている中には、リース・ウィザースプーン(『ビッグ・リトル・ライズ』)、セレーナ・ゴメス(『ネイバーズ2』)、ジャスティン・ティンバーレイク(『TIME/タイム』)、ジェシカ・ビール(『The Sinner -隠された理由-』)、ケイティ・ペリー(『スマーフ』)、オーランド・ブルーム(『カーニバル・ロウ』)、エレン・デジェネレス(『Joey ジョーイ』)、レオナルド・ディカプリオ(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)、オプラ・ウィンフリー(『リンクル・イン・タイム』)、エヴァ・メンデス(『ロスト・リバー』)、元ファーストレディのミシェル・オバマ、そして元夫のジャスティン・セロー(『LEFTOVERS/残された世界』)らも。

ジェニファーは、米ジャーナリストであるブライアン・ステルター著の「Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV(原題)」を題材に、朝の情報番組を舞台にしたニューヨークのメディア業界を描いた米Appleオリジナルドラマ『ザ・モーニングショー』で、フォローしているリースと共演している。同作には、米NBCのコメディ『The Office』に主演していたスティーヴ・カレルや、『ジプシー』のビリー・クラダップらも出演している。

今のところはInstagramだけのようだが、これからジェニファーがファンに直接情報を発信することも増えていきそうだ。(海外ドラマNAVI)

ジェニファー・アニストン (c)NYPW/FAMOUS