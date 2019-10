『グッド・ドクター』フレディ・ハイモア製作による新作ドラマはエリート海軍飛行学校が舞台

高い評価を得ている医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』にショーン・マーフィー役で主演するフレディ・ハイモア。プロデューサーとしても活躍する彼が新たに製作総指揮を務める米ABCの新作ドラマ『Adversaries(原題)』が製作されることが決まった。米Deadlineが報じている。

フレディの製作会社「Alfresco Pictures」がプロデュースする『Adversaries』は、フロリダ州キー・ウェストにあるエリート海軍飛行学校を舞台に、トップガン戦闘機のパイロットを目指す女性ララ・ブレイヤーを描く。飛行学校では女性として先駆者的な存在のララだが、戦闘機のパイロットになるための訓練は、彼女が地上で直面する問題とは比べ物にならないほど厳しかった。2019年の現在において、女性パイロットは10パーセントにしか満たないという男性が独占する世界で、最近シングルマザーになったばかりのララが"ガラスの天井"にブチ当たる―。

ショーン・フィネガン(『ゲッタウェイ スーパースネーク』)、ケイティ・J・ストーンとデヴィッド・ダイチ(『ザ・シューター』)が脚本を手掛け、この3人と共同でフレディは製作総指揮を担う。

今年9月には、フレディが「Alfresco Pictures」で手掛ける米TBSの新作ダークコメディドラマ『Homesick(原題)』の製作が発表されていた。英作家ジェームズ・ミッチェルが実際に体験したメンタルヘルスやボディ・イメージの問題を下敷きにした本作は、性別によって期待される"正常"とは何なのかを模索していくという。フレディは製作総指揮を務めるほかにミッチェルと共同でペンも執る。

すでに「Alfresco Pictures」は、米ABCで新作ドラマ『Love, Dad(原題)』のパイロット版も進行させている。

俳優としてだけでなく、クリエイターとしても才能を発揮しつつあるフレディの活躍から目が離せなくなりそうだ。『Adversaries』に出演するキャストなどが決まり次第、続報をお伝えしていきたい。フレディが主演する『グッド・ドクター 名医の条件』は、シーズン3がABCにて毎週月曜日に放送中。視聴記録やレビューは、【海外ドラマNAVI作品データベース】にて。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グッド・ドクター 名医の条件』(c) 2018 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.