【今週末の新作映画】"北欧の至宝"マッツ・ミケルセン＆『ビッグ・リトル・ライズ』メリル・ストリープ

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(10月18日〜)は、『ハンニバル』のマッツ・ミケルセンが主演する2005年製作の北欧映画や、『ワンス・アポン・ア・タイム』のジェイミー・ドーナン出演するアクション映画がついに公開!

■10月18日(金)『フッド:ザ・ビギニング』

錚々たるハリウッド俳優が主演し実写映画化されてきたロビン・フッドが、いかにして生まれたのか―。これまで描かれてきたストーリーとは異なり、前日譚となる。製作レオナルド・ディカプリオ。『キングスマン』シリーズのタロン・エジャトン主演。

イングランドの広大な屋敷に暮らす若き領主ロビン・ロクスリー(タロン)は何の苦労も知らずにいた。一通の徴兵通知で、十字軍として遠い異国で戦うまでは。4年後、激戦の果てに帰国すると、ロビンは戦死したとされて領地も財産もすべて没収され、恋人も領民も鉱山へと追放されていたことを知る。どん底に落ちたロビンだが、戦地では敵だった最強戦士ジョン(ジェイミー・フォックス『ANNIE/アニー』)に導かれ、腐敗した政府に対し、たった二人で反逆を開始する。

その他の出演者:ベン・メンデルソーン(『ブラッドライン』『キャプテン・マーベル』)、ジェイミー・ドーナン(『THE FALL 警視ステラ・ギブソン』『ワンス・アポン・ア・タイム』)、イヴ・ヒューソン(『The Knick/ザ・ニック』)、ティム・ミンチン(『カリフォルニケーション』)、F・マーレイ・エイブラハム(『HOMELAND』)

■10月18日(金)『ザ・ランドロマット -パナマ文書流出-』

Netflixオリジナル映画。『恋するリベラーチェ』のスティーヴン・ソダーバーグがメガホンを執り、『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』『ビッグ・リトル・ライズ』のメリル・ストリープ主演で、2016年、世界に衝撃を与えたパナマ文書流出事件を描く。

保険詐欺の被害に遭った未亡人エレン(メリル)は、保険詐欺について独自に調査を続ける中、あることを知る。それは、世界各国の大富豪の資産隠しに手を貸している二人のパナマ在住弁護士の存在。

その他の出演者:ゲイリー・オールドマン(『ダークナイト ライジング』)、アントニオ・バンデラス(『ジーニアス:ピカソ』)、シャロン・ストーン(『モザイク 〜誰がオリヴィア・レイクを殺したか』)、メリッサ・ローチ(『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』)、デヴィッド・シュワイマー(『フレンズ』)、ロバート・パトリック(『SCORPION/スコーピオン』)、ジェームズ・クロムウェル(『MURDER IN THE FIRST/第1級殺人』)、ジェフリー・ライト(『ウエストワールド』)

■10月19日(土)『アダムズ・アップル』

『ハンニバル』のマッツ・ミケルセンが主演を務めるデンマーク発の予測不能なヒューマンドラマ。2005年製作の本作がついに日本上陸! 最凶で最高!

仮釈放された男アダム(ウルリク・トムセン『ブラックリスト』)は、更生プログラムの一環で田舎の教会へ送られる。指導役の聖職者イヴァン(マッツ)は、アダムに取り組むべき目標を問う。彼は、教会の庭のリンゴで「アップルケーキを作る」とその場しのぎの答えを返すが、この教会はどこかおかしい。さらに、アダムのアップルケーキ作りを妨害するかのように、災いが次々と教会に降りかかる。それは悪魔の仕業か、それとも神が人間に与えた試練なのか...。

その他の出演者:パプリカ・スティーン(『BELOW THE SURFACE 深層の8日間』)、ニコラス・ブロ(『THE KILLING/キリング』)、オーレ・テストラップ(『コペンハーゲン/首相の決断』)、ニコライ・リー・コス(『THE KILLING/キリング』)

