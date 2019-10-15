『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』来年秋劇場上映 『ヤマト2202』総集編も
アニメ『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』に続く、シリーズ最新作『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』の劇場上映時期が2020年秋になることが決まり、メインスタッフが発表された。
【写真】『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』第六章「回生篇」場面カット
公開情報は、10月14日に開催された『宇宙戦艦ヤマト2202』のコンサートイベントにて、『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』のシリーズ構成／脚本を担当する福井晴敏より発表された。
併せて、制作スタッフも発表。『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』は、製作総指揮／著作総監修を西崎彰司、監督を安田賢司、脚本を福井と岡秀樹、キャラクター原案を結城信輝、メカデザインを玉盛順一朗、明貴美加、石津泰志、音楽を宮川彬良がそれぞれ担当する。
また、『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』テレビシリーズ全26話（テレビ東京ほかにて10月より放送）を再構成した『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 総集篇（仮）』が2020年に劇場上映されることも同時に発表された。
映画『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』は2020年秋、『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 総集篇（仮）』も同年に上映予定。
【写真】『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』第六章「回生篇」場面カット
公開情報は、10月14日に開催された『宇宙戦艦ヤマト2202』のコンサートイベントにて、『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』のシリーズ構成／脚本を担当する福井晴敏より発表された。
併せて、制作スタッフも発表。『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』は、製作総指揮／著作総監修を西崎彰司、監督を安田賢司、脚本を福井と岡秀樹、キャラクター原案を結城信輝、メカデザインを玉盛順一朗、明貴美加、石津泰志、音楽を宮川彬良がそれぞれ担当する。
また、『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』テレビシリーズ全26話（テレビ東京ほかにて10月より放送）を再構成した『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 総集篇（仮）』が2020年に劇場上映されることも同時に発表された。
映画『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』は2020年秋、『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 総集篇（仮）』も同年に上映予定。