マシ・オカが帰ってくる！『HAWAII FIVE-0』シーズン10にマックスがカムバック

米CBSの大人気アクションドラマ『HAWAII FIVE-0』で検視官マックス・バーグマンを演じていたマシ・オカが、同作にカムバックすることが明らかになった。米TV Lineが報じている。

シーズン1でのゲスト出演を経て、シーズン2からレギュラー出演していたマシ・オカは、シーズン7で降板。降板理由として、ハワイという撮影のロケーションがネックだったと語っていた。当時のインタビューでは「ハワイに通うなんてことをするのはおそらく僕だけだろうね。年に18回くらい通っていたよ」と述べていた。

スティーヴ・マクギャレット(アレックス・オローリン)やダノことダニー・ウィリアムズ(スコット・カーン)の捜査を手伝うちょっと変わり者のマックスは、ファンに愛されてきたキャラクター。惜しまれつつ同作を去ったマシ・オカは、本国アメリカで放送されているシーズン10の第5話「Don't blame ghosts and spirits for one's troubles; a human is responsible(原題)」に再び登場する。

本エピソードはハロウィン前の10月25日(金)に放送予定で、これまでにキアヌ・リーヴスが映画で演じた様々なキャラクターの仮装を披露してきたマックスは、今回はキアヌ主演映画『ジョン・ウィック』の主人公の仮装をするという。彼はシーズン7でサブリナ(ルーマー・ウィリス)と結婚して周囲を驚かせたが、今回は自分の家族を守るという展開になるようで、地下から危険な"モンスター"が逃げ出したある家の家宅捜索が思わぬ事件に繋がっていくというストーリーとのこと。シーズン7ではマックスとサブリナはともにアフリカに移住するという設定になっていたので、その後の彼らの生活も知ることができるかもしれない。

またマシ・オカは、2018年初めに日本で放送されたドラマ『リピート』を『HAWAII FIVE-0』の放送局でもある米CBSでリメイクすることも発表。同作は、乾くるみの同名小説が原作で、未来から過去のある時点へ戻って人生をやり直す篠崎鮎美が主人公。未来に起きることを全て知っている風間という男から電話を受けた彼女は、彼に誘われ"リピート"と呼ばれる時間旅行に行くことになるが、想定外の出来事に襲われ、その謎に迫るという物語だ。

プロデューサーとしても活躍するマシ・オカのマックスが久しぶりに見られる『HAWAII FIVE-0』シーズン10は、米CBSにて毎週金曜日に放送中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『HAWAII FIVE-0』

© 2017 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.