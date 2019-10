■世界初!屋内外での花の体験型アート展

■今年のテーマは“鳳凰”

■「世界遺産登録25周年記念 FLOWERS BY NAKED 2019ー京都・二条城ー」開催概要

京都府・二条城にて10月26日(土)から12月8日(日)までの期間、花の体感型アート展「世界遺産登録25周年記念 FLOWERS BY NAKED 2019ー京都・二条城ー」が開催される。「FLOWERS BY NAKED」は花の体感型アート展で、これまでに東京(日本橋)や名古屋、沖縄など日本全国で開催。通算50万人を動員しており、今年は中国・香港でも作品を公開した。昨年は“花と伝統”をテーマに世界遺産の二条城で初開催。歴史的建造物と先進アートの融合によって、これまでに無かった新しい秋の二条城を表現し、好評を得た。2回目の開催となる今年は、二条城のユネスコ世界遺産登録から25周年を迎えることを記念して、昨年より演出エリアを拡大し、スケールアップ。世界初となる屋内外で「FLOWERS BY NAKED」の世界を体感できる。今回のテーマは永遠の繁栄の象徴である“鳳凰”。花の持つ儚い美しさと生命力に触れ、鳳凰が飛び立つ時、ネイキッドの花々が、400年余りもの間、日本の移り変わりを見続けている二条城に舞い散り、美しく秋の京都を彩る。紡がれる物語のクライマックスでは、華道家元池坊のいけばなと、先進デジタルアートの華やかで立体的な新作コラボレーション作品が現れる。期間:10月26日(土)〜12月8日(日)開催時間:17:30〜22:00(入場開始 17:45/最終入場 21:00)場所:元離宮二条城入場料金:<早割販売>大人(中学生以上)1000円、小学生600円<一般販売>大人(中学生以上)1400円、小学生800円