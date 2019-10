◆今市隆二、初演技絶賛される 小林直己「素晴らしかった」

◆EXILE AKIRA、小林直己ら出演

【モデルプレス=2019/10/15】15日、都内にてオムニバス映画『その瞬間、僕は泣きたくなった-CINEMA FIGHTERS project-』(11月8日公開)の完成披露舞台挨拶が行われ、小林直己(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS from EXILE TRIBE)、行定勲監督、洞内広樹監督、井上博貴監督が登壇した。今作は、EXILE HIRO、SSFF&ASIA・代表の別所哲也、作詞家・小竹正人の3人によって打ち出されたシネマファイターズプロジェクトの第三弾。今市は、松永大司監督が手掛けたショートフィルム『On The Way』にて演技に初挑戦。三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、俳優としても先輩の小林は、今市の演技について「素晴らしかったです」と絶賛。映画鑑賞後には今市にLINEを送ったそうで、「初めてで色んな挑戦があったっていうのは聞いていたんですけど、ものすごいナチュラルだし、彼を深く知っている分、あまり見せたことない普段の彼が出ている感じがした」と感想を明かし、「松永さんが歌と芝居の違いはあれど、彼自身が表現したいと思っていることを芝居に置き換えて表現したのかなと思うくらいとてもナチュラル」とべた褒めだった。これに今市が「ありがとうございます」と照れくさそうにお礼を言うと、小林は「これからもよろしくお願いします。もっと(今市の芝居が)見たいです」と今後の展開に期待。今市も「欲が出てきたというか、今回短編だったので長編もぜひ挑戦できたらやりたいなと思います」と意欲的な姿勢を見せ、客席からは大きな拍手が贈られた。なお、『On The Way』のほか、『その瞬間、僕は泣きたくなった-CINEMA FIGHTERS project-』では、ショートフィルム『Beautiful』(EXILE AKIRA)、『海風』(小林)、『GHOSTING』(佐野)、『魔女に焦がれて』(佐藤)が上映される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】