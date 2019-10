ついに！『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』Huluにて全話一挙配信

今年5月に米HBOでファイナルを迎えた大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』。今年度の第71回エミー賞では歴代最多タイ記録の12部門を受賞した超話題作がの最終章がよりHuluプレミアにて10月15日(火)より全話一挙配信開始となる。

ジョージ・R・R・マーティンの大ベストセラー小説「氷と炎の歌」シリーズを映像化した『ゲーム・オ ブ・スローンズ』は、架空の大陸・ウェスタロスを舞台に、王座をめぐる陰謀と策略が渦巻く権力争いを描くファンタジー巨編。シリーズ当初から、映画顔負けの壮大なスケールや、人間味あふれる魅力的なキャラクター、誰も予想できない怒涛の展開に世界中でハマる人が続出し、シリーズを通して熱狂的なファンを獲得してきた話題作。

本年度のエミー賞では史上最多の32ノミネート、作品賞を含む12部門の最多受賞という快挙を達成。その結果、全8章合計で161ノミネート59受賞という、エミー賞の歴代最多受賞記録を更新。ティリオン・ラニスター役のピーター・ディンクレイジは助演男優賞を4度受賞した史上初めての俳優となったことも記憶に新しい。



『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』は10月15日(火)0:00からHuluにて全話一挙配信開始。名実ともに海外ドラマの歴史を塗り替えた本作の第一章から最終章まで追加料金なしで視聴できるのはHuluだけ! この機会をお見逃しなく。(海外ドラマNAVI)

