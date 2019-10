【ネタばれ】あなたのお気に入りは？『シカゴ』シリーズのカップルランキング

米NBCの人気シリーズで、「風の街」シカゴの消防署を舞台に消防士や救急士たちの活躍を描く『シカゴ・ファイア』、そのスピンオフで警察署を舞台にした『シカゴP.D.』と病院を舞台にした『シカゴ・メッド』。それぞれの仕事の様子が臨場感とリアルさをもって描かれているのはもちろんだが、ロマンスの話題も豊富なことをご存知だろうか。

『ファイア』のマシュー・ケイシー(ジェシー・スペンサー)&ガブリエラ・ドーソン(モニカ・レイモンド)の"Dawsey(ド―シー)"、『メッド』のウィル・ハルステッド(ニック・ゲルファス)&ナタリー・マニング(トーレイ・デヴィート)の"Manstead(マンステッド)"、そして『ファイア』のシルビー・ブレット(カーラ・キルマー)&『P.D.』のアントニオ・ドーソン(ジョン・セダ)の"Brettonio(ブレットニオ)"など、作品毎はもちろん、作品の垣根を越えてシリーズ全体「OneChicago」の中でも数多くのカップルが誕生している。そして今回、「OneChicego」のカップルに注目してきた米TV Lineは、過去と現在のカップルたちをレビュー。以下の条件のもとでランク付けした。

カップルのどちらかが、米国で2018年に放送されたシリーズに出演していること※例外として、シーズン3で降板したものの今でもファンに愛されているレズリー・シェイ(ローレン・ジャーマン)はランクイン

複数のエピソードにまたがって交際していること

遊びの関係 OR ワンナイトラブは含まない

その中から海外ドラマNAVIでは、日本で未放送の『シカゴ・メッド』エピソードを外すなどした15組をピックアップ。栄えある理想的なカップル第1位に選ばれたのはどの二人なのか?



(※本記事は、同シリーズのネタバレを含みますのでご注意ください)

15位.ニーナ・ショア(パティ・ミューリン)&ウィル・ハルステッド(ニック・ゲルファス)/『シカゴ・メッド』

病理医のニーナと内科医でシカゴ・メッドのアテンディング・ドクター、ウィル。このニーナを演じたパティ、実はコナー役のコリン・ドネルの実生活の奥さんなのだ。

14位.レネー・ロイス(サラ・シャヒ)&ケリー・セブライド(テイラー・キニー)/『シカゴ・ファイア』

セブライドが初めて本気になったのが国際金融弁護士のレネー。肩を痛め、救急隊としての今後が危ぶまれていたときに出会い、彼女に誘われて一度は本気でマドリードへ移住しようとしていたほど。破局後、妊娠したレネーはセブライドの元に戻り、彼も父親になる決意を固めていたが、子供の父親は別にいたことが判明し、再び別れることに。

13位.セブライド&エリン・リンジー(ソフィア・ブッシュ)/『シカゴ・ファイア』『シカゴP.D』

初めてのクロスオーバーカップルで、完全にお似合いだったセブライドとリンジー。しかし、二人ともが獰猛で頑固、厳格な性格だったため、一緒に成長していくことは難しかった。

12位.ブライアン・"オーチス"・ズヴァナチェック(ユーリ・サルダロフ)&ケイティ・ノーラン(ブリタニー・カラン)/『シカゴ・ファイア』

子供っぽさが抜けないオーチスと、天真爛漫なセブライドの妹ケイティは『シカゴ』史上最もキュートなカップルだっただろう。

11位.ショーン・ローマン(ブライアン・ジェラティ)&キム・バージェス(マリーナ・スコーシアーティ)/『シカゴP.D.』

確かに仲が良くつり合っていたように見えるローマン&バージェス。しかし、実際のところは彼の気持ちの方が大きかったことは明白だろう。

10位.ナタリー・マニング(トーレイ・デヴィート)&ジェフ・クラーク(ジェフ・ヘフナー)/『シカゴ・メッド』

結局、ナタリーはウィルと結ばれるであろうことは推測できていたが、元51分署の有能な消防士でジェントルマンなジェフは、単なる当て馬以上に魅力的な存在だった。

9位.ウォレス・ボーデン(イーモン・ウォーカー)&ドナ・ロビンス(メリッサ・ポンツィオ)/『シカゴ・ファイア』

トラブルが続く51分署で気苦労が絶えないボーデン大隊長。しかし、そんな彼もドナという完璧なパートナーと出会い、子供を授かって幸せな家庭を築いている。

8位.セブライド&アナ・ターナー(シャーロット・サリヴァン)/『シカゴ・ファイア』

自分の人生の中でより人に役立つことをしたいと考えたセブライドは、白血病患者アナを救うことに目標を見出した。そして骨髄を提供したセブライドだが、さらに彼女に恋してしまう。しかし、残念ながらアナは病気に打ち勝つことができず亡くなってしまう。

7位.ナタリー&ウィル/『シカゴ・メッド』

結ばれるまでに何シーズンもかかる二人の恋愛模様。しかし、確固たる友情の基盤が彼らの関係に温かさと深みを加えるのは明白で、その時間も無駄ではなさそうだ。

6位.アントニオ・ドーソン(ジョン・セダ)&ブレット/『シカゴP.D.』『シカゴ・ファイア』

全く予想外だったアントニオとブレットのカップル。一見合わないように見える二人だが、カップルとしてはとても魅力的だった。ブレットの存在は無敵に見えたアントニオの弱点となり、アントニオはブレットの普段は見せない一面を引き出した。

5位.セブライド&ブリタニー・ベイカー(セリンダ・スワン)/『シカゴ・ファイア』

シェイという親友が亡くなり、毎晩飲み歩いていたセブライド。勢いでラスベガス旅行に行った彼は、数日後、グラフィックデザイナーのブリタニーを妻として連れ帰り、51分署の面々を驚かせていた。しかし、親友を失ったセブライドと妹を失ったブリタニーはお互いの存在に支えられていて、別れ方もとてもロマンチックなものだった。

4位.ハルステッド&リンジー/『シカゴP.D.』

ファンからも支持されているLinsteadカップル。お互いに想い合っている二人だが、ハルステッドが抱えている荷物があまりにも大きかった。願わくば、それぞれの問題を解決した後、何年後かにもう1度一緒になってほしい...。

3位.バージェス&アダム・ルゼック(パトリック・ジョン・フリューガー)/『シカゴP.D.』

未熟で無鉄砲さが目立つルゼックにやきもきさせられてしまうが、それでもお互いに想い合っていたバージェスとルゼックを見ていると、応援しないわけにはいかない気持ちになった視聴者も多いのでは。

2位.ドーソン&ケイシー/『シカゴ・ファイア』

シリーズスタート当初からラブストーリーの中心にいたのが"真実のカップル"Dawsey。破局も経験している二人だが、流産や政治劇、命がけの事態など、つらい時間を通して二人で一緒にいる意味を見出し、固い絆で結ばれる...。

1位.トルーディ・プラット(エイミー・モートン)&ランディ・"マウチ"・マクホランド(クリスチャン・ストールティ)/『シカゴ・ファイア』



クロスオーバーカップルで唯一成就しているのが、タフなプラットとテディベアのようなマウチで、夫婦としてまさに理想形な二人! まるで岩のように頑丈なこのカップルの関係が壊れてしまう心配は必要ないと思いたい...。



米国では、『シカゴ・ファイア』シーズン8、『シカゴ P.D.』シーズン7、『シカゴ・メッド』シーズン5が9月25日(水)より新シーズンとして放送中。そして新たなクロスオーバー・エピソードが10月16日(水)に放送される。益々広がりを見せる『シカゴ』フランチャイズに注目したい。

(翻訳/Ai Ono)

Photo:『シカゴ・ファイア』(c) 2016 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.『シカゴP.D.』© 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.『シカゴ・メッド』© 2016 Universal Television LLC. All Rights Reserved.