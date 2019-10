人気ロックバンド MAN WITH A MISSION の初の音楽ドキュメンタリー映画『MAN WITH A MISSION THE MOVIE ‐TRACE the HISTORY‐』が、2020年に公開されることが明らかになった。

MAN WITH A MISSION は、頭はオオカミ、身体は人間という5人のメンバーで構成されたロックバンド。2010年に音楽シーンに登場すると瞬く間に人気を博し、国内のみならず海外でも活躍。全米デビューも果たし、今年9月には5年ぶりとなる単独北米公演を行うなど、世界からも注目を浴びている。

そんな MAN WITH A MISSION の初映画が来年公開されることが発表され、あわせてWeb限定の特報映像も公開に。監督は同バンドの「Dive」のミュージックビデオをはじめ、数多くのMVやCM、ショートフィルムを手がけてきたチェンコ塚越が務める。(編集部・吉田唯)

<チェンコ塚越 コメント全文>

突如、現代に現れた究極の生命体 MAN WITH A MISSION を10年間追い続けた音楽ジャーナリストのカール・クーパー。カールのオオカミ達への探究心、彼らの音楽への愛情、彼らを取り巻く人々のインタビューなど、1人のジャーナリストが謎多き MAN WITH A MISSION の秘密に迫ります。この映画で初めてオオカミ達を知る人も、すでにファンの皆さまも全力で楽しめる作品なっているので、どうぞご期待下さい! (「゜Д゜)「ガウガウ