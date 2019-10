10月14日は体育の日。そのおかげで3連休となるため、子どもも大人も外で元気に遊びたいところだが、この週末は台風の影響が懸念されており、外出が難しい人も多いはずだ。そんなときこそ、家でのオススメの過ごし方は、シリーズもののドラマをイッキ見すること。この機会に、忙しくて見逃していたエピソードを見るのもよし、見たいリストに入れたままだった新たなシリーズに手を付けるのもいいだろう。そこで、作品選びの参考として、10月2日〜8日のHuluの週間ランキングから海外ドラマ部門をチェック。いずれもランキング常連といえる人気シリーズが顔を揃えている今回のランキング。先週とは1位と2位が逆転したものの、3位から7位は順位の変動も見られず、新たにランクインしたのは、10位の『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』のみにとどまった。今回1位に輝いたのは、大ヒット海外ドラマの代名詞になりつつある『ウォーキング・デッド』。Huluでは最新シーズンとなるシーズン10が日本最速となる10月7日から配信が始まったこともあり、一気に視聴者数を獲得したと見られている。前シーズンでは、新たに登場した脅威の存在“囁く者(ささやくもの)”の報復を受け、衝撃的な光景を目の当たりにすることとなったが、新シーズンでは『ウォーキング・デッド』史上初となる海を舞台に描かれるという。はたして、海とゾンビの組み合わせがどのような展開を巻き起こすのか、注目が集まっている。そのほか、2位に続いているのは、こちらも大ヒットドラマの『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』。9月13日よりシーズン3の配信がスタートしており、相変わらずの高い人気を誇っている。このところ、総合ランキングにおいては、国内ドラマとアニメ作品に押され気味だった海外ドラマだが、どちらの作品も視聴者数のさらなる増加が予想されるため、今後上位へのランクインが期待されるところだ。(文:志村昌美/ライター)【Hulu 10月2日〜8日の週間ランキング/海外ドラマ】1位 『ウォーキング・デッド』2位 『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』3位 『Hawaii Five-0』4位 『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』5位 『ミディアム 霊能者アリソン・デュボア』6位 『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』7位 『SCORPION/スコーピオン』8位 『ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル』9位 『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』10位 『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』