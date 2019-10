『スーパーナチュラル』ファイナルシーズンに、『ライブラリアンズ』のあのキャストが出演！

更新されたシーズン15をもって幕閉じが決定している大人気超常現象ドラマ『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』(以下『スパナチュ』)のファイナルシーズンに、冒険ファンタジードラマ『ライブラリアンズ』のあのキャストが出演することが明らかとなった。米Comicbook.comが報じている。

サム&ディーン・ウィンチェスター兄弟がモンスターと対決して活躍する『スパナチュ』シーズン15に出演することになったのは、『ライブラリアンズ』で4シーズンにわたり、建築と美術を専門として天才的な頭脳を誇るジェイコブ・ストーン役を演じたクリスチャン・ケインだ。

クリスチャンは、ジェンセン・アクレス演じるディーン・ウィンチェスターの友人で元ハンターのレオ・ウェッブ役でゲスト出演する。現時点では彼がどのエピソードに登場して、どのような役割を果たすのかは不明だが、元モンスター・ハンターということは兄弟の父親ジョン(ジェフリー・ディーン・モーガン)と深い関りがあるとも考えられ、もともと兄弟は大学の掲示板でモンスター・ハンターの家業に参加してくれる人材を募っていたため、もしかしたらレオとの関係はシリーズが始まる前に及ぶ可能性もありそうだ。

ファイナルシーズには、ウィンチェスター兄弟の義理の弟アダム・ミリガン役のジェイク・アベル(『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』)がカムバックすることも決定している。

クリスチャンは、ヴァンパイア青春ドラマ『バフィー〜恋する十字架〜』のスピンオフ版『エンジェル』のリンゼイ・マクドナルド役で注目され、詐欺師チームの活躍を描くドラマ『レバレッジ 〜詐欺師たちの流儀』では5シーズンわたり、武術に長けた肉体派のエリオット・スペンサー役でレギュラー出演していた。

クリスチャンが出演して過去のキャストもカムバックする『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』シーズン15は、米CWにて本日10月10日(木)より放送スタート。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ライブラリアンズ』© 2017 Ex Libris Holdings, Inc. All Rights Reserved. TM & ©2017 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved.