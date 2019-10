日本・韓国合同の12人組グローバルグループ・IZ*ONE初めてのコンサートフィルム『EYES ON ME:The Movie』が11月より公開されることが決定し、併せてティザービジュアルも解禁された。IZ*ONE(アイズワン)は、韓国のオーディション番組『PRODUCE101』と、日本のAKB48グループがコラボしたオーディション番組『PRODUCE48』の中で、ファン投票によって選ばれた、日本人3人、韓国人9人の全12人のメンバーで構成されたグローバルグループ。昨年のデビュー直後から配信チャートを席巻し、秋元康プロデュースにより今年発売となった日本デビューシングル「好きと言わせたい」、セカンドシングル「Buenos Aires」が2作連続で20万枚超えを達成するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進している。そんなIZ*ONE初のコンサートフィルムとなる本作は、今年6月にスタートした初のアジアコンサートツアーに密着したもの。最初の開催地である韓国公演の模様を中心に、会場さながらの臨場感が味わえるライブ映像の他、バックステージでのメンバーの様子も収められた、IZ*ONEの魅力が詰まった作品となった。上映方法については、コンサート会場さながらの臨場感を楽しめるよう、体験型シアター4DXや、3面スクリーンで圧倒的没入感が話題のスクリーンX、さらにこの2つの体験型シアターが融合された4DX with ScreenXでの公開も予定されている。併せて公開されたティザービジュアルは、白い衣装に身を包んだメンバーたちが、コンサート会場のせり上がるステージの上でスポットライトを浴びているシーンを切り取ったもので、コンサートの興奮を感じ取れるビジュアルとなった。IZ*ONE初のコンサートフィルム『EYES ON ME:The Movie』は11月より全国公開。