【アクセスランキング】今話題の海外ドラマは？ 9月に最も検索された作品トップ10を発表

10月も最初の1週間が過ぎましたが、今年は格別に残暑が厳しいですね。海外ドラマNAVIでは日々、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの作品情報やレビューを作品データベースに蓄積しています。皆さんが注目している海外ドラマは? 海外ドラマNAVIの作品データベースで、先月最も検索された10作品をランキング形式でご紹介。人気ドラマをチェックしてみましょう。

10.『ノスフェラトゥ』

スティーヴン・キングの息子、ジョー・ヒル著の小説「NOS4A2-ノスフェラトゥ-」を映像化。ロールス・ロイスのナンバープレート「NOS4A2」が本作タイトルの由来で、これは吸血鬼を意味する言葉「Nosferatu(ノスフェラトゥ)」を短縮したもの。他にも映画『シャイニング』を想起させる雪の世界や『IT/イット "それ"が見えたら、終わり。』のピエロを意図したものなど、キング作品と類似したモチーフが数多く登場する。

【関連記事】子どもを狂気の異世界へさらう「吸血鬼」...スティーヴン・キングの息子が描く超常ホラー『ノスフェラトゥ』

田舎町で孤独な暮らしを送る少女、ヴィク・マックイーン。ある日、子どもを誘拐するモンスターのマンクスを追跡できる能力が自身にあることに気づく。マンクスはさらった子の魂をすすることを活力の源とし、抜け殻となった子どもたちの身体を「クリスマスランド」と呼ばれる雪で覆われた世界に捨て去ってゆく。マンクスを捕獲することに使命感を抱くヴィクは、不死身のマンクスと対決することになる。出演はザカリー・クイント(『スター・トレック』)とアシュリー・カミングス(『ミス・フィッシャーの殺人ミステリー』)ら。

Amazon Prime Videoで全10話配信中。

9.『クリミナル: イギリス編』

閉ざされた取調室を舞台に繰り広げられる、異彩を放つ刑事ドラマ。刑事と容疑者の間で展開する緊迫した心理的駆け引きを、シンプルな設定で緻密に描く。イギリス・ドイツ・フランス・スペインと4シリーズあり、それぞれ各国の色が出ている。

イギリス編は、3件の凶悪犯罪の被疑者から自白を引き出そうとするロンドン警察の捜査官たちが、閉ざされた尋問室の中、3人の被疑者を相手に緊迫した心理戦が展開していく。出演は『セルフリッジ 英国百貨店』のキャサリン・ケリー、『ドクター・フー』のデヴィッド・テナント、『エージェント・カーター』のヘイリー・アトウェルら。

全3話をNetflixで配信中。

8.『プロジェクト・ブルーブック』

ロバート・ゼメキス製作総指揮の歴史ミステリー『プロジェクト・ブルーブック』は、1950年代に米空軍が指揮したUFO調査計画を振り返る歴史ミステリー。冷戦の緊張が高まっていた当時、未確認飛行物体の目撃情報が人々の不安に拍車をかけていた。空軍大佐と天文学者がタッグを組み、真相究明に挑む――。12,000以上の情報を極秘裏に捜査、その調査のコードネームは「プロジェクト・ブルーブック」。

【関連記事】【日本未公開】50年代のUFO調査を描く『プロジェクト・ブルーブック』捜査官は『X-ファイル』的?

調査資料は、2015年に開示され、政府だけが知っていた驚くべき事実が明らかにされる。そこには、歴史を揺るがす謎と陰謀が隠されていた。歴史上の実話をもとに見どころ満載のエンターテイメント作品に仕上がっている。

ヒストリーチャンネルと動画配信サービスのU-NEXTにて放送&配信中。

7.『エージェント・オブ・シールド』

全世界大ヒット映画『アベンジャーズ』シリーズのスピンオフ。マーベル・コミックスに登場する、人類を守るために奮闘する国際平和維持組織シールド。そこに所属するエージェントたちの活躍を描くテレビシリーズで、シーズン7で幕を閉じることが決定している。

WOWOWプライムでシーズン6を放送中。

6.『クリミナル・マインド FBI行動分析課』



【関連記事】『クリミナル・マインド』撮影終了。キャストがそれぞれの想いを語る

FBIに実在するエリート・プロファイラーチーム《BAU》が、全米各地で起きる猟奇的な連続殺人事件や連続誘拐事件など犯罪者たちの次なる凶行を防ぐべく捜査に協力し、彼らの異常心理を探りつつ事件を解決へと導いていく大人気長寿ドラマシリーズ。

10月2日(水)よりシーズン13の全話一挙デジタル配信中。

5.『マリアンヌ −呪われた物語−』

子どもの頃の悪夢を題材にした本がヒットし、有名になった小説家エマ・ラシモン(ヴィクトワール・デュボワ)が主人公。自身が書いた小説に登場する魔女マリアンヌが現実に存在し、その魔女がエマに故郷へと足を運ばせ、本を書き続けるよう強要する。内容が現実になっていく中、彼女を待ち受けているものとは...。

Netflixで全8話を配信中。

4.『刑事カーディナル』

カナダ発のミステリードラマ。シーズン1は『刑事カーディナル 悲しみの四十語』、シーズン2は『刑事カーディナル 記憶に巣喰う虫』、シーズン3は『刑事カーディナル 過去からの報せ』という邦題がついているシリーズ。本国カナダでヒットした小説家ジャイルズ・ブラント著の「Cardinal」シリーズが原作の重厚なミステリードラマシリーズ。「読み始めると止まらない、素晴らしい小説」と各界から高い評価を得ている作品。

シーズン1の舞台は雪が降り積もるカナダの小さな町。子供を標的にした卑劣で残忍な連続殺人事件に、自身も暗い過去を持つ主人公カーディナルが対峙する。シーズン2は、「頭に銃弾を抱えた"赤毛の女性"は一体誰なのか?」儀式的な殺人事件の裏に隠された犯人の謎を追う。シーズン3は、喪失感と闘うカーディナルの前に、新たな殺人事件が発生する。様々な思いが交錯し、複雑化する事件の真相とは...!?

カーディナルを演じるのは『THE KILLING 〜闇に眠る美少女』の市長候補ダレン・リッチモンドを演じたビリー・キャンベル、リズ・デロームに扮するのは『リベンジ』のマルゴー・ルマルシャルを演じたカリーヌ・ヴァナッス。本国ではシーズン4の製作も決定している。

スーパー!ドラマTVにて11月より全3シーズン再放送予定。

3.『アンビリーバブル たった1つの真実』

【関連記事】18歳少女の性的暴行、警察は作り話と片付け...実話に着想を得た『アンビリーバブル たった1つの真実』

ある少女のレイプ告白をめぐる実話に着想を得たドラマ。侵入した男に犯されたという少女の被害告白は、素行の問題が災いし、警察の信用を得ることができずつくり話として片付けられてしまう。だが数年後、酷似した手口の事件が続き、二人の女刑事が捜査に乗り出す。ピューリッツァー賞受賞の報道を映像化したミニシリーズ。出演は『JUSTIFIED 俺の正義』のケイトリン・デヴァー、『ユナイテッド・ステイツ・オブ・タラ』のトニ・コレットと『ナース・ジャッキー』のメリット・ウェヴァー、『HOMELAND』のエリザベス・マーヴェルなど。

Netflixで全8話を配信中。

2.『マダム・セクレタリー』

モーガン・フリーマンが製作総指揮に名を連ねる政治サスペンス。元CIAのエリート分析官を引退後、大学教授として働くエリザベス・マッコードは夫と3人の子どもたちを育てる普通の母親だったが、ある日突然米国国務長官(セクレタリー・オブ・ステート)に指名される。女性国務長官"マダム・セクレタリー"として働くことになり、政治的な駆け引き慣習などに悩まされながらも、持ち前の正義感と強い信念で、様々な外交問題を解決していくエリザベス。政治家として、母として、妻として活躍する彼女の奮闘を描くヒューマン・ドラマ。

【関連記事】『グッド・ワイフ』の政界版!働くママが頑張る『マダム・セクレタリー』

10月のFOXイッキ見サンデーDX(デラックス)でシーズン1全22話を一挙放送。また、キャストやクリエーターたちのインタビューなど、秘蔵映像や貴重な映像も満載な『マダム・セクレタリー』の魅力に迫る特別番組を11月19日(火)にFOXチャンネルで放送する。同日よりリピート放送もスタート。

1.『I-Land 戦慄の島』

ホラーファンタジードラマ『ヴァン・ヘルシング』のニール・ラビュートが手掛け、『スーパーマン リターンズ』のケイト・ボスワースや、『アレックス・ライダー』のアレックス・ペティファーら主に映画界で活躍する俳優が出演するSFスリラー。

海に囲まれた孤島で目を覚ましたものの、自分が誰なのか、なぜそこにいるのか思い出せない10人の男女。危険が潜む島からの帰り道を見つけようと奔走するも、すぐにそこが普通の世界ではないことに気づく。精神的にも肉体的にも極限まで追い詰められてゆく10人...。生き残りをかけ、己の限界を超えて戦う彼らをさまざまな危険が待ち受ける――。

Netflixで全7話を配信中。

まだ観ていない作品はありましたか? これから視聴する作品選びのご参考にも!(海外ドラマNAVI)

Photo:『ノスフェラトゥ』(C)AMC『クリミナル: イギリス編』(C)JOSE HARO『プロジェクト・ブルーブック』(C)2019 A&E Television Networks.『エージェント・オブ・シールド』(C)ABC Studios & Marvel『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(C)ABC Studios『マリアンヌ −呪われた物語−』(C)EMMANUEL GUIMIER『刑事カーディナル 過去からの報せ』(C)2018 Read This Productions Inc. & Sienna Read This Productions Inc. All Rights Reserved.『アンビリーバブル たった1つの真実』(C)Beth Dubber/Netflix『マダム・セクレタリー』(C)2014 CBS Studios Inc.『I-Land 戦慄の島』Netflixで配信中