【今週末の新作映画】ついに『ブレイキング・バッド』映画版が公開

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(10月11日〜)は、『ブレイキング・バッド』の映画版や、『ダウントン・アビー』のリリー・ジェームズが出演するザ・ビートルズの名曲に彩られて展開する映画『イエスタデイ』が公開。

■10月11日(金)『エルカミーノ: ブレイキング・バッド THE MOVIE』

エミー賞受賞し、世界中で社会現象を巻き起こすほどの大ヒットとなった『ブレイキング・バッド』の映画版がNetflixで配信。ドラマ版でクリエイターを務めたヴィンス・ギリガンが、脚本と監督、プロデューサーを担当する。

映画版の主人公は、ウォルター・ホワイト(ブライアン・クランストン)の相棒だったジェシー・ピンクマン(アーロン・ポール)。ドラマシリーズのラストで監禁から劇的な脱出を遂げたジェシーのその後が描かれる。

その他の出演者:ジョナサン・バンクス(マイク・エルマントラウト役)、チャールズ・ベイカー(スキニー・ピート役)、マット・ジョーンズ(バッジャー役)

■10月11日(金)『イエスタデイ』

『スラムドッグ$ミリオネア』のダニー・ボイル監督と、『ラブ・アクチュアリー』のリチャード・カーティスが初めてタッグを組み、ザ・ビートルズの名曲にのせて描かれるコメディドラマ。

"イエスタデイ<昨日>"まで、地球上の誰もがザ・ビートルズを知っていた。しかし今日、彼らの名曲を覚えているのは世界で一人、悩めるシンガーソングライターのジャック(ヒメーシュ・パテル)だけ。彼は幼なじみで親友のエリー(リリー・ジェームズ『ダウントン・アビー』)から献身的に支えられているもののまったく売れず、音楽で有名になりたいという夢に限界を感じていた。そんな時、世界規模で瞬間的な停電が起こり、彼は交通事故に遭う。昏睡状態から目を覚ますと、ザ・ビートルズが存在していなかったことになっていた...。

その他の出演者:ケイト・マッキノン(『ゴーストバスターズ』)、ジョエル・フライ(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、エド・シーラン、ジェームズ・コーデン(『イントゥ・ザ・ウッズ』)

■10月11日(金)『クロール ―凶暴領域―』

『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』や『メイズ・ランナー』シリーズで知られ、Netflix新作ドラマ『Spinning Out(原題)』への出演も決定しているカヤ・スコデラーリオが主演を務めるサバイバルスリラー。

大学競泳選手のヘイリー(カヤ)は、巨大ハリケーンに見舞われた故郷フロリダで一人暮らしをしている父デイブ(バリー・ペッパー『ローン・レンジャー』)と連絡が取れなくなった。ヘイリーは実家へ戻り、地下で重傷を負い気絶している父を見つけるが、彼女もまた、何モノかによって地下室奥に引きずりこまれ、右足に重傷を負ってしまう―。その相手は地球最強の捕食生物=ワニだった。さらに、洪水による氾濫でワニが大量に家の中に...。閉じ込められた二人は脱出も出来ないまま、絶体絶命の窮地に追い込まれる。

その他の出演者:モーフィッド・クラーク(『Merry Christmas!〜ロンドンに奇跡を起こした男〜』)、ロス・アンダーソン(『Legends(原題)』)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

Netflix TVevent『エルカミーノ: ブレイキング・バッド THE MOVIE』/『クロール ―凶暴領域―』(c) 2019 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved./『イエスタデイ』(c) Universal Pictures./『ブレイキング・バッド』(c) Ursula Coyote/AMC/『ダウントン・アビー』(c) Carnival Film & Television Limited 2010. All Rights Reserved.