【超ネタばれ】『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17にトニー登場?!

全米視聴率ナンバー1を記録し、世界で最も視聴される大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』。9月より全米でシーズン17が放送スタートしたが、マイケル・ウェザリー演じるアンソニー・"トニー"・ディノッゾがある人と再会するため登場するかもしれない。英Digital Spyが報じている。(※本記事は、シーズン13&16&17に関する大きなネタばれを含むのでご注意を!)

シーズン3から登場したモサドの諜報員ジヴァ・ダヴィードを演じるコート・デ・パブロがシーズン16の最終話で衝撃のカムバックを果たした。米CBSにて9月24日より放送開始されたシーズン17の第1&2話にも姿を見せ、これからオンエアされるエピソードにも2話にわたって登場するという。

そして、10月1日(月)に放送された第2話「Into the Light(原題)」では、ジヴァが産んだ子どもを育てる決心をし、シーズン13で退場したトニーについてジヴァとギブス(マーク・ハーモん)が会話をするシーンがあるのだ。

ジヴァが死んだと思っているトニーは今でも彼女が生きていることを知らず、彼女がギブスに「トニーは知らない方がいいわ」と伝えるのだが、第2話のラストでギブスがトニーからの電話を受ける。その後にギブスが「彼は君から聞くべきだ」と言うと、ジヴァが「そうなるわ」と答えて去っていく場面で終わっていたのこと。

その会話の流れから考えると、トニーが登場してジヴァと再会を果たす展開になってもおかしくない。だが、現時点ではトニー役のマイケルのカムバックは報じられていない。

2017年にマイケルはDigital Spyのインタビューで、『NCIS』へのカムバックを尋ねられた際、「機が熟したらね」と答え、コートについては「彼女は僕が好きな人の一人だし、この8年間で楽しい時をたくさん過ごしたよ」とコメントしていた。

果たして、シーズン17でジヴァとトニーの再開するのか―。コートがシヴァ役でカムバックした『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17は、CBSにて毎週火曜に放送中。(海外ドラマNAVI)

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』TM & (C) 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.