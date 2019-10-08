エクセルシオールがタピオカドリンク2種を発売！ 茶葉やアーモンドの風味が香る
エクセルシオール カフェが、10月7日（月）より、もちもち食感のブラックタピオカを混入した「タピオカ アーモンドキャラメルラテ」と「タピオカ ロイヤルミルクティー」を全店で発売中。ストローで飲むほどよい温かさのドリンクも同じく取り扱い中だ。
【写真】茶葉の香るミルクティーとブラックタピオカの組み合わせがたまらない！
「タピオカ アーモンドキャラメルラテ」は、アーモンドシロップの香ばしさと、どこか懐かしいキャラメル風味のラテ。
「タピオカ ロイヤルミルクティー」は、茶葉の風味とミルクの甘味がおいしいロイヤルミルクティーとなる。
・タピオカ アーモンドキャラメルラテ
価格： 510円（税抜）
・タピオカ ロイヤルミルクティー
価格：510円（税抜）
※消費税率引き上げ及び軽減税率の導入に伴い、本体価格（税抜価格）は据え置き、店内飲食は10％、テイクアウトは8％の消費税を適用
発売日：10月7日（月）
販売店舗：エクセルシオール カフェ全店
【写真】茶葉の香るミルクティーとブラックタピオカの組み合わせがたまらない！
■アーモンドと茶葉の味を活かしたドリンク
「タピオカ アーモンドキャラメルラテ」は、アーモンドシロップの香ばしさと、どこか懐かしいキャラメル風味のラテ。
「タピオカ ロイヤルミルクティー」は、茶葉の風味とミルクの甘味がおいしいロイヤルミルクティーとなる。
【エクセルシオール カフェ タピオカドリンク 概要】
・タピオカ アーモンドキャラメルラテ
価格： 510円（税抜）
・タピオカ ロイヤルミルクティー
価格：510円（税抜）
※消費税率引き上げ及び軽減税率の導入に伴い、本体価格（税抜価格）は据え置き、店内飲食は10％、テイクアウトは8％の消費税を適用
発売日：10月7日（月）
販売店舗：エクセルシオール カフェ全店