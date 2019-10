ダイアンたちが大暴れ！『グッド・ファイト　華麗なる逆転』シーズン2 NGシーン集

リドリー・スコット製作総指揮のリーガルドラマ『グッド・ワイフ 彼女の評決』のスピンオフ『グッド・ファイト 華麗なる逆転』シーズン2のDVDが、10月9日(水)よりリリースとなる。それを記念し、DVDに収録される特典映像の中からNGシーン集の一部が公開された。暴言が飛び交い、物が落ちまくり、タイミングが絶妙に合わない、撮影現場の楽しい雰囲気がしっかり伝わる内容だ。

『グッド・ワイフ』最終話の1年後からスタートした本作は、本家でおなじみのダイアン役のクリスティーン・バランスキーたちが、どん底から這い上がり、逆境を乗り越えて前に進む姿を描いている。シーズン2ではダイアンたちに新たな試練が訪れて...。

このシーズン2から、新たな代表パートナーとして元連邦検事補でエイドリアンの元妻リズが登場(演じるのは『プライベート・プラクティス』のオードラ・マクドナルド)。ダイアンと弾道鑑定士カート、ルッカと州検事コリン、それぞれの大人の恋愛事情も見逃せない。さらに弁護士を狙う連続殺人事件も発生する。

今回届いたNGシーン集では、女性たちが言い合うシーンで放送禁止用語が連発され、十数秒以上にわたりピー音が入る始末に。また、事務所のものが次々に落ちた上、エレベーターの扉開閉をめぐって何度もNGが相次ぐことに。さらにはルッカとダイアンがあるものを大量破壊!?



■『グッド・ファイト 華麗なる逆転』シーズン2 商品情報

10月9日(水)DVDリリース

<セル>

DVD-BOX(9,300+税抜)...10月9日(水)発売

<レンタル>

DVDレンタル Vol.1〜7...10月9日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グッド・ファイト 華麗なる逆転』シーズン2

(C)2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

THE GOOD FIGHT and all related marks and logos are marks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.