¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î¡È´í¸±À¡É¡£½ÐÀ¤¤¹¤ì¤ÐÊÆ¹ñ¤¬´î¤Ö¤À¤±¤À¡¿¸ÅÃ«·Ð¹Õ
¡½¡ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥í¡¼¥È¡×¡ãÊ¸¡¿¸ÅÃ«·Ð¹Õ¡ä¡Ï¡½
¢¡´üÂÔ¤Î³ÕÎ½¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î¡Ö´í¸±À¡×
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î½éÆþ³Õ¤Ç¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê¼¡ÏºÆþ³Õ¤Ç¡¢¤¹¤ïÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ¾å¾º¤·¡¢´üÂÔ¤¹¤ë³ÕÎ½¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¿Ê¼¡Ïº¤ÎÌ¾Á°¤¬Ìö¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¤Þ¤µ¤ËËöË¡¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¿Ê¼¡Ïº¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡Éã¡¦¾®Àô½ã°ìÏº¤¢¤ê¤¤ÎÀ¤½±µÄ°÷¡¢¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡Ö¼ã¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬Îð38ºÐ¡£²ñ¼Ò¿Í¤Ê¤éÃæ·ø¤À¡£¤·¤«¤·Èà¤Î¹ñ²È´Ñ¤äÀ¤³¦´Ñ¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖµÒ´ó¤»¥Ñ¥ó¥À¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡Ç09Ç¯¡¢ËãÀ¸À¯¸¢¤¬²¼Ìî¤·¤¿ºÝ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡ÊÂè45²ó¡Ë¤ÇÉã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¿ÀÆàÀî11¶è¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡¢»°±º»Ô¡Ë¤Ç½éÅöÁª¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½ã°ìÏº¤ÎÅ´ÊÉ¤ÎÃÏÈ×¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±¼çÅÞ¤Î²£·©¾¡¿Î¸õÊä¤ËÌÔÄÉ¤µ¤ì¤¿¡Ê²£·©¤ÏÈæÎãÉü³è¡Ë¡£·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤Ï²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ãæ¡¦¹â¤È´ØÅì³Ø±¡ÉÕÂ°¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤Ç´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¡£³ØÉô»þÂå¤ËÀ¯¼£ÅªÁÇÍÜ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Å¤é¤¤¡£
¢¡¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉã¡¦½ã°ìÏº¤Î¾®·¿ÈÇ
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±ÂçÂ´¶È¸å¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦R¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¶¦ÏÂÅÞ´ó¤ê¤ÎÃÎÆüÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¿Í¤À¡£¿Ê¼¡Ïº¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Î¤â¤È¤Ç½¤»Î¹æ¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¡¢µ¢¹ñ¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÆ¹ñÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÊCSIS¡Ë¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ËÂÚºß¤¹¤ë¡£
¡¡CSIS¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¶¦ÏÂÅÞ´ó¤ê¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ê¼¡Ïº¤Ï¤³¤ÎCSIS¤Ç¸ì³Ø¤È¶¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¼°¤ÎÂÐÆüÀ¤³¦´Ñ¡ÊÂÐÊÆ½¾Â°¹½Â¤¤Ø¤Îµ¢°Í¡Ë¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎÁÄÉã¡Ê¾®Àô½ãÌé»á¡Ë¤ÏËÉ±ÒÄ£Ä¹´±¡¢»ä¤ÎÉã¡Ê½ã°ìÏº»á¡Ë¤ÏÁíÍý¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¹â»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ²£¿Ü²ì¤â¡¢º£½µËö¤Ë¿·¤·¤¤¶õÊì¡¢¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥ó¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹»ä¤ÎÃÏ¸µ²£¿Ü²ì¤ÏÂç¤¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤ë¡×¡ÊÎëÌÚ´¾Ãø¡Ø¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¡ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¸ÀÍÕ¡ÙÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡£
¡Ç15Ç¯¤Ë¿Ê¼¡Ïº¤¬µ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ê¼¡Ïº¤Ï¸½ºßÌµÇÉÈ¶¤Ç¡¢Á°²óÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÌÐ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éã¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¶ÏÂ²ñ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤ë»ÑÀª¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²¿¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢CSIS¤Ç¡ÖÀöÇ¾¡×¤µ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼êÀè¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÃ±¤Ê¤ëâä¾®¤Ê¥¿¥«ÇÉ¤Î¿·¼«Í³¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤Ë¤ÏÂÐÊÆ¼«Î©¡¢¤Þ¤·¤ÆÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê²þÄê¤È¤¤¤¦¤ªÂêÌÜ¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÅ°Æ¬Å°Èø¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄÉ½¾¤¹¤ëµìÍè¤ÎÀ¶ÏÂ²ñÂåµÄ»Î¤ÎÎô²½ÈÇ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡Ö¹¶¤á¤ÎÇÀ¶È¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÁÅýÅª´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëJAÁ´Ãæ¤òÀÚ¤êÊø¤·¡¢TPP¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±ÇÀ¶¨¤Î¡ÖÀÞÉú¡×¹©ºî¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤òÁõ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉã¡¦½ã°ìÏº¤Î¾®·¿ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÆ¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¡Ö¶ËÅì¤Ë¼ã¤¯¤ÆÉã¤è¤ê¤â½¾½ç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÐúÑ´¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¤À¤í¤¦¡£
¡½¡ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥í¡¼¥È¡×¡ãÊ¸¡¿¸ÅÃ«·Ð¹Õ¡ä¡Ï¡½
¡Ú¸ÅÃ«·Ð¹Õ¡Û
¤Õ¤ë¤ä¡¦¤Ä¤Í¤Ò¤é¡£¡Ç82Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£¼ã¼ÔÏÀ¡¢¼Ò²ñ¡¢À¯¼£¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤âÃ´Åö¡£¡Ø°¦¹ñ¾¦Çä¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ
¢¡´üÂÔ¤Î³ÕÎ½¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î¡Ö´í¸±À¡×
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î½éÆþ³Õ¤Ç¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê¼¡ÏºÆþ³Õ¤Ç¡¢¤¹¤ïÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ¾å¾º¤·¡¢´üÂÔ¤¹¤ë³ÕÎ½¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¿Ê¼¡Ïº¤ÎÌ¾Á°¤¬Ìö¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¤Þ¤µ¤ËËöË¡¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¿Ê¼¡Ïº¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡Éã¡¦¾®Àô½ã°ìÏº¤¢¤ê¤¤ÎÀ¤½±µÄ°÷¡¢¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡Ö¼ã¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬Îð38ºÐ¡£²ñ¼Ò¿Í¤Ê¤éÃæ·ø¤À¡£¤·¤«¤·Èà¤Î¹ñ²È´Ñ¤äÀ¤³¦´Ñ¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖµÒ´ó¤»¥Ñ¥ó¥À¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡Ç09Ç¯¡¢ËãÀ¸À¯¸¢¤¬²¼Ìî¤·¤¿ºÝ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡ÊÂè45²ó¡Ë¤ÇÉã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¿ÀÆàÀî11¶è¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡¢»°±º»Ô¡Ë¤Ç½éÅöÁª¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½ã°ìÏº¤ÎÅ´ÊÉ¤ÎÃÏÈ×¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±¼çÅÞ¤Î²£·©¾¡¿Î¸õÊä¤ËÌÔÄÉ¤µ¤ì¤¿¡Ê²£·©¤ÏÈæÎãÉü³è¡Ë¡£·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤Ï²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ãæ¡¦¹â¤È´ØÅì³Ø±¡ÉÕÂ°¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤Ç´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¡£³ØÉô»þÂå¤ËÀ¯¼£ÅªÁÇÍÜ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Å¤é¤¤¡£
¢¡¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉã¡¦½ã°ìÏº¤Î¾®·¿ÈÇ
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±ÂçÂ´¶È¸å¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦R¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¶¦ÏÂÅÞ´ó¤ê¤ÎÃÎÆüÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¿Í¤À¡£¿Ê¼¡Ïº¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Î¤â¤È¤Ç½¤»Î¹æ¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¡¢µ¢¹ñ¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÆ¹ñÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÊCSIS¡Ë¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ËÂÚºß¤¹¤ë¡£
¡¡CSIS¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¶¦ÏÂÅÞ´ó¤ê¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ê¼¡Ïº¤Ï¤³¤ÎCSIS¤Ç¸ì³Ø¤È¶¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¼°¤ÎÂÐÆüÀ¤³¦´Ñ¡ÊÂÐÊÆ½¾Â°¹½Â¤¤Ø¤Îµ¢°Í¡Ë¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎÁÄÉã¡Ê¾®Àô½ãÌé»á¡Ë¤ÏËÉ±ÒÄ£Ä¹´±¡¢»ä¤ÎÉã¡Ê½ã°ìÏº»á¡Ë¤ÏÁíÍý¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¹â»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ²£¿Ü²ì¤â¡¢º£½µËö¤Ë¿·¤·¤¤¶õÊì¡¢¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥ó¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹»ä¤ÎÃÏ¸µ²£¿Ü²ì¤ÏÂç¤¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤ë¡×¡ÊÎëÌÚ´¾Ãø¡Ø¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¡ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¸ÀÍÕ¡ÙÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡£
¡Ç15Ç¯¤Ë¿Ê¼¡Ïº¤¬µ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ê¼¡Ïº¤Ï¸½ºßÌµÇÉÈ¶¤Ç¡¢Á°²óÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÌÐ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éã¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¶ÏÂ²ñ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤ë»ÑÀª¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²¿¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢CSIS¤Ç¡ÖÀöÇ¾¡×¤µ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼êÀè¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÃ±¤Ê¤ëâä¾®¤Ê¥¿¥«ÇÉ¤Î¿·¼«Í³¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤Ë¤ÏÂÐÊÆ¼«Î©¡¢¤Þ¤·¤ÆÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê²þÄê¤È¤¤¤¦¤ªÂêÌÜ¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÅ°Æ¬Å°Èø¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄÉ½¾¤¹¤ëµìÍè¤ÎÀ¶ÏÂ²ñÂåµÄ»Î¤ÎÎô²½ÈÇ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡Ö¹¶¤á¤ÎÇÀ¶È¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÁÅýÅª´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëJAÁ´Ãæ¤òÀÚ¤êÊø¤·¡¢TPP¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±ÇÀ¶¨¤Î¡ÖÀÞÉú¡×¹©ºî¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤òÁõ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉã¡¦½ã°ìÏº¤Î¾®·¿ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÆ¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¡Ö¶ËÅì¤Ë¼ã¤¯¤ÆÉã¤è¤ê¤â½¾½ç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÐúÑ´¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¤À¤í¤¦¡£
¡½¡ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥í¡¼¥È¡×¡ãÊ¸¡¿¸ÅÃ«·Ð¹Õ¡ä¡Ï¡½
¡Ú¸ÅÃ«·Ð¹Õ¡Û
¤Õ¤ë¤ä¡¦¤Ä¤Í¤Ò¤é¡£¡Ç82Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£¼ã¼ÔÏÀ¡¢¼Ò²ñ¡¢À¯¼£¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤âÃ´Åö¡£¡Ø°¦¹ñ¾¦Çä¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ