Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤â¹À¥¤¹¤º¡ª¥¨¥¥¹¥È¥é¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÌö¤ê¤Ç¤¿Îë¼¯±û»Î¤ËÇ®»ëÀþ
¸½ºß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¸ÅÄËÓ¸¶ºî¤Î¡ØÌªËª¤È±óÍë¡Ù¤Ç¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤ä¾¾ºäÅíÍû¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¶¦¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¤ÎÎë¼¯±û»Î¡£±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸£°ú¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢11·î22Æü(¶â)¸ø³«¤Î¡Ø·è»»¡ªÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£¼¡¡¹¤ÈÂçºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤ë¶Ã°Û¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤Îë¼¯±û»Î¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈÌò¤ä»þÂå·à¤Ç¤â³èÌö¡ªÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡¦Îë¼¯±û»Î¤ËÇ÷¤ë¡ã²èÁü10ÅÀ¡ä/[c]2019¡Ö·è»»¡ªÃé¿ÃÂ¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
²¬»³¸©½Ð¿È¤ÎÎë¼¯¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2016Ç¯½©¡¢¡ØÀèÀ¸¡ª ¡¢¡¢¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù(17)¤Î»£±Æ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤ê¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤½¤ÎºÝ¡¢±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹À¥¤¹¤º¤¬Èà¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2018Ç¯4·î¡¢Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¹À¥¤¹¤º¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÈÎë¼¯±û»Î¡É¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¾åµþ¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿ºòÇ¯½©¤Ë¤Ï»¨»ï¡ÖMEN¡ÇS NON-NO¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¤¤¤è¤¤¤èÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹À¥¤¹¤º¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥Þ¥³¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼ã¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Ä®ÅÄ¤ò±é¤¸¡¢Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Î»Ñ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¡ØÌªËª¤È±óÍë¡Ù¤À¡£ËÜºî¤ÏÅ·ºÍ¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼ã¤4¿Í¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Îë¼¯¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Àµµ¬¤Î²»³Ú¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃøÌ¾¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦É÷´Ö¿Ð(¤¸¤ó)¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò¤â¤Á¡¢¾¾²¬çýÍ¥Ê±¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°¡Ìë¤¿¤Á¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Å·ºÍÈ©¤Î¾¯Ç¯¤ò¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼À¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÃæÂ¼µÁÍÎ¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂçºî¡Ø·è»»¡ªÃé¿ÃÂ¢¡Ù(11·î22Æü¸ø³«)¤ÇÎë¼¯¤Ï¡¢²¬Â¼Î´»ËÊ±¤¹¤ë´ªÄêÊý¡¦ÌðÆ¬Ä¹½õ¤ÎÂ©»Ò¡¦ÌðÆ¬±¦±ÒÌç¼·¤òÇ®±é¡£¸µÉþÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆ¤¤ÁÆþ¤ê¤Ø¤Î»²²Ã¤òÇ®Ë¾¤·¡¢Í½»»Æâ¤ËÆ¤¤ÁÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ëÂçÀÐÆâÂ¢½õ(Äé¿¿°ì)¤òÂç¤¤¤Ë¡Éº¤¤é¤»¤ë¡ÉÌò¤É¤³¤í¡£¤â¤Á¤í¤ó½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë»þÂå·à¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¡¢Âç¿Í´éÉé¤±¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö-in the sky-¡×¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎë¼¯¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊMovie Walker¡¦Ê¸/¥È¥é¥¤¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë