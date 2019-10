【アクセスランキング】9月に話題になった海外ドラマ関連のニュースは？ トップ10を発表

10月も最初の1週間が過ぎようとしていますが、今年は格別に残暑が厳しいですね。先月も嬉しいニュースや、驚きのニュースなど、たくさんの海外ドラマ関連のニュースを紹介しました。見逃していたニュースはありませんか? 海外ドラマNAVIに掲載した9月のニュースをふり返ってみましょう。

先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュースの中で、最も読まれたのは以下の10本。

1.『ウォーキング・デッド』から去ったあの人、映画版で「またリックと組みたい」

スピンオフ『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』にレギュラー出演するあの俳優が‥



2.モサドの諜報員ジヴァ・ダヴィード役が、なぜシリーズ降板に至ったのかを説明

3.話題沸騰の、ヘンリー・カヴィル主演『ウィッチャー』の主要キャストがそのプレッシャーを告白

4.『SCORPION』アメリカで放送終了したばかりのシーズン4でキャンセルに!



今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

