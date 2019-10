■ヴィンテージストリートテイストをベースにしたミッキー

■描き起こされたミッキーの特別なアイテムも

【MOUSSY「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」概要】

ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」は、「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」の新作を、10月9日(水)から発売する。80sヴィンテージや90sストリートテイストがベースとなっている。2018年4月始まった「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」は、「SEEK A SIGN=奇跡を求める」をテーマに、特別なミッキーマウスのアイテムを提案する新ライン。今回は、AUTUMN COLLECTIONに引き続き80sヴィンテージや90sストリートテイストをベースに、目新しくもどこか懐かしく温もりを感じられるデザインが展開される。いくつになっても着続けられるミッキーマウスアテイムが揃う中、本コレクションのために描き起こされたアイテムも登場。「MD THREE COORDINATE Tシャツ」には、「ペンで描いたようなカジュアルな3種類のコーディネートのアート」がプリントされている。また、「MD ROUTH TOUCH MICKEY プルオーバー」には「太いマーカーで描いたようなラフなタッチでジーンズを履いているアート」が採用され、このコレクションならではのアイテムも実現した。発売日:10月9日(水)販売店:The SHEL’TTER TOKY表参道原宿店、SHEL’TTER WEB STORE