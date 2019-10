◆前田公輝、金髪姿をお披露目

◆映画『HiGH&LOW THE WORST』の物語は?

【モデルプレス=2019/10/04】4日、映画『HiGH&LOW THE WORST』の初日舞台挨拶が都内にて行われ、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、山田裕貴、前田公輝、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、神尾楓珠、一ノ瀬ワタル、白洲迅、中務裕太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、富田望生、矢野聖人らキャスト陣が登壇した。「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ氏※「高」は正式には「はしごだか」)がコラボレーションした今作。鬼邪高校・全日制の轟を演じている前田は、劇中の黒髪&メガネという優等生風のルックスから一変、金髪姿に。ガラリイメチェンに「髪が金髪なんですけど…」と触れ、「新生鬼邪高・全日により興味をもってもらえるように今日はつとめたいと思います」と挨拶した。また、映画のストーリーにちなみ、各々の幼少期の頃の写真とともに、思い出トークを展開した場面では、空手の全国大会で優勝した際の写真を公開。どのような子どもだったか?という点に話が及ぶと、「(今回公開したのは)決めちゃってる写真なんですけど、変顔の写真ばかりで」と意外な一面も明らかに。「兄と妹がいるんですけど、次男って身内にスルーされがちで、少しでも話題になってほしくて変顔ばかりしている子どもでした」とエピソードを披露し、突然の爆笑。山田に「めっちゃ自分で笑うやん」とつっこまれると、「めちゃくちゃ恥ずかしい!初めて喋った!」と顔を真っ赤にしていた。映画『HiGH&LOW THE WORST』は、「HiGH&LOW」シリーズの通称“漆黒の凶悪高校”鬼邪高校と、「クローズ」「WORST」でお馴染みの、幹部以外スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園の両高校が登場し、両シリーズの主な舞台となった街が交差した世界が描かれる物語。舞台挨拶にはキャストのほか、宣伝応援プロデューサーとして俳優のやべきょうすけ、今作を手掛けた久保茂昭監督も出席した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】