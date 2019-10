◆川村壱馬ら幼少期の写真公開

【モデルプレス=2019/10/04】4日、映画『HiGH&LOW THE WORST』の初日舞台挨拶が都内にて行われ、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、山田裕貴、前田公輝、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、神尾楓珠、一ノ瀬ワタル、白洲迅、中務裕太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、富田望生、矢野聖人らキャスト陣が登壇した。舞台挨拶では、映画のストーリーにちなみ、各々の幼少期の頃の写真とともに、思い出トークを展開。名前が伏せられた状態で5枚の写真がスクリーンに映し出された。「1人、まんまのヤツおるけど」「そのままや」と神尾だけバレてしまうも、ほかの写真に対しては「誰?」とそれぞれ本人探し。その後、名前が発表されると、川村の幼少期の写真に「可愛い〜」と歓声が。4、5歳の頃の写真だそうで、どのような子どもだったか?との問いには「あまり迷惑かけない子どもだったらしいです(笑)」と回答した。一方、面影がある写真ですぐにバレてしまった神尾は、可愛らしい容姿から「女の子と間違えられることが多くて、それが嫌でどんどん引っ込み思案になっていったって話を聞きました」とエピソードを披露。また、MCから「(幼少期の)神尾さん可愛いですよね?」と振られた吉野は、スクリーンを観ずになぜか神尾本人を凝視。天然ぶりが炸裂した吉野には、山田から「その北ちゃんが可愛いよ」とツッコミが飛んでいた。「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ氏※「高」は正式には「はしごだか」)がコラボレーションした今作。「HiGH&LOW」シリーズの通称“漆黒の凶悪高校”鬼邪高校と、「クローズ」「WORST」でお馴染みの、幹部以外スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園の両高校が登場し、両シリーズの主な舞台となった街が交差した世界が描かれる。なお、舞台挨拶にはキャストのほか、宣伝応援プロデューサーとして俳優のやべきょうすけ、今作を手掛けた久保茂昭監督も出席した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】