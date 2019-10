THE RAMPAGE from EXILE TRIBE の川村壱馬が4日、都内で行われた映画『HiGH&LOW THE WORST』初日舞台あいさつに登壇し、幼少期の写真を公開。同グループの吉野北人は天然ぶりをうかがわせる言動で、会場を沸かせた。

さまざまなメディアミックスで社会現象化している『HiGH&LOW』シリーズと累計7,500万部を突破する高橋ヒロシの不良漫画「クローズ」「WORST」がコラボした本作。鬼邪高校と鳳仙学園の戦いが描かれており、この日は鬼邪高校(全日制)キャストの川村、前田公輝、吉野、神尾楓珠、鬼邪高校(定時制)キャストの山田裕貴、一ノ瀬ワタル、希望ヶ丘団地キャストの白洲迅、中務裕太、小森隼、富田望生、矢野聖人、宣伝応援プロデューサーのやべきょうすけ、久保茂昭監督が来場した。

川村は約1年前の撮影を振り返りながら、「長かったようで短かったようで、正直実感がなくて、不思議な気持ちでいっぱいです」とコメント。希望ヶ丘団地の幼なじみキャストとも撮影以来の再会だそうで、みんなで「幼なじみなのにソワソワしている」と顔を見合わせて笑っていた。

また、幼少期の写真が公開されるコーナーでは、川村の4、5歳の写真に会場から「カワイイ!」の声があがる場面も。川村は「あまり迷惑をかけない子どもだったらしいです」と回顧していた。

神尾の写真については、最初は名前を伏せてあったにもかかわらず、山田が「一人、(今の)まんまの人がいる」と指摘。神尾は「見てもらえればわかると思うんですが、小っちゃいときはすごいカワイイ、カワイイって言われて。名前に“楓”が入っているのもあって女の子と間違われることもあって、それが嫌でどんどん引っ込み思案になっていったという話を聞きました」と当時のエピソードを紹介した。

その神尾の写真についてMCから「カワイイですよね」と感想を求められた吉野は、神尾本人を見つめながら「そうですね」としみじみ。すると神尾は「俺のこと見ないで、あっち(写真)見て」とタジタジ。そんななか、山田は「その北ちゃんがカワイイわ」と吉野の天然ぶりに目を細めていた。(取材:錦怜那)

映画『HiGH&LOW THE WORST』は全国公開中