◆山田裕貴、Wサプライズに感極まる

◆映画『HiGH&LOW THE WORST』の物語は?

【モデルプレス=2019/10/04】4日、映画『HiGH&LOW THE WORST』の初日舞台挨拶が都内にて行われ、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、山田裕貴、前田公輝、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、神尾楓珠、一ノ瀬ワタル、白洲迅、中務裕太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、富田望生、矢野聖人らキャスト陣が登壇した。「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ氏※「高」は正式には「はしごだか」)がコラボレーションした今作。舞台挨拶にはキャストのほか、宣伝応援プロデューサーとして俳優のやべきょうすけ、今作を手掛けた久保茂昭監督も出席。シリーズを通し鬼邪高校・定時制の“番長”村山良樹を演じた山田は、鬼邪高校にスポットが当たった今作が公開された心境を「4年前からやらせてもらっていて嬉しいですし、『クローズ』『WORST』とのコラボということも嬉しいですし。(同じ定時制キャストの)一ノ瀬ワタルさんと鈴木貴之さんっていうのは、ここで出会って仲良くなった人たちでもあるので、出会いにも感謝だなと思いますね」と吐露。一ノ瀬は舞台挨拶前日に鈴木と電話し、メッセージを受け取ったそうで、メモを取り出し代読。様々な人たちへの感謝とともに、「僕たちはこの作品を通じて本当に色々な経験をさせていただきました。そして、何よりかけがえのない仲間たちに出会うことができました」「僕の中では村山(山田)、古屋(鈴木)、関(一ノ瀬)はずっと一緒です。鬼邪高校、ハイローメンバーの一員として、これからまだまだ続くであろう『HiGH&LOW』シリーズの礎になれたことをとても嬉しく思っております」と“鬼邪高愛”溢れる言葉が並び、会場からは大きな拍手が贈られた。さらに、やべから高橋氏が描き下ろした村山の原画をサプライズでプレゼントされた山田。キャスト陣からは「すげぇ」「ヤバい」という声が上がり、山田は「1人じゃ村山というキャラクターは際立たなかったので皆さんのおかげです」としみじみと語り、原画については「最高です。言葉が見つからないです」と感極まった様子を見せた。映画では「HiGH&LOW」シリーズの通称“漆黒の凶悪高校”鬼邪高校と、「クローズ」「WORST」でお馴染みの、幹部以外スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園の両高校が登場し、両シリーズの主な舞台となった街が交差した世界が描かれる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】