THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬、俳優の神尾楓珠らが4日、都内で行われた映画『HiGH&LOW THE WORST』初日舞台あいさつに登壇。クイズ形式で幼少期の写真が公開されると、会場のファンから黄色い歓声が上がった。「かわいい」コールが送られた川村は「小学校1年から3年くらいの写真と言われていたんですけど、なくて4〜5歳くらいの時のものです。あんまり迷惑かけない子だったらしいです」と照れ笑い。一方の神尾は「見てもらえばわかると思うんですけど、小さい頃はかわいいって言われて」と自画自賛しながらも「『楓』という字が名前に入っていることもあるんですけど、女の子と間違えられることがあったりして、それが嫌だった時期でしたね」と打ち明けていた。同作は、EXILE TRIBEが集結してドラマや映画などさまざまなメディアで展開されたプロジェクト『HiGH&LOW』シリーズと、累計発行部数7500万部突破の不良漫画の金字塔『クローズ』『WORST』(原作:高橋ヒロシ)のクロスオーバーが実現した映画。舞台となるのは、『クローズ』『WORST』の戸亜留市と『HiGH&LOW』のSWORD地区、両シリーズの主な舞台となった街が交差した世界。『HiGH&LOW』シリーズの中でも一際、魅力を放った通称“漆黒の凶悪高校”鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』でおなじみの幹部以外スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園の両高校が登場。全日制の保たれていた均衡が崩れ、各一派が覇権を競う一大戦国時代を迎えた鬼邪高校と、過去最強と名高い新世代の鳳仙学園のメンバーが、闘い合うこととになる。舞台あいさつにはそのほか、前田公輝、吉野北人、山田裕貴、一ノ瀬ワタル、白洲迅、中務裕太、小森隼、富田望生、矢野聖人、やべきょうすけ、久保茂昭監督も登壇した。