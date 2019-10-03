台風18号が温帯低気圧に 明日4日(金)は北日本で荒天のおそれ
台風18号が温帯低気圧に明日4日(金)は北日本で荒天のおそれ
2019/10/03 15:54 ウェザーニュース
台風18号は今日10月3日(木)15時に日本海で温帯低気圧で変わりました。ただ、温帯低気圧に変わった後も勢力は維持する予想のため、北日本では強い風や激しい雨に注意が必要です。▼温帯低気圧 10月3日(木)15時現在 存在地域 日本海 移動 東北東 20 km/h 中心気圧 988 hPa 最大風速 23 m/s
4日(金)夕方以降は激しい雨に注意 総雨量は100mm超のおそれ
特に低気圧の本体が通過する4日(金)の夕方から夜にかけては東北地方の日本海側、深夜以降は北海道の太平洋側で雨が強まり、1時間に30mmから50mmの激しい雨のおそれがあります。総雨量が100mmを超える所がありますので、道路冠水や河川の増水、土砂災害などに注意が必要です。
沿岸部は瞬間的に25m/s前後の暴風も
風も強く、沿岸部では瞬間的に20〜25m/sに達する見込みです。飛来物や停電などのおそれがあります。台風から温帯低気圧に変わっても、影響に変化はありませんので、しっかりと対策を行ってください。