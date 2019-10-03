»³ùõ¸¿Í¤¬¸ì¤ëÃæ¹ñ¥í¥±¤ÎÉñÂæÎ¢¡ª¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢µÈÂôÎ¼¤ÏËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö»À·ç¤Ç»à¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙBlu-ray¡õDVD¹ë²ÚÈÇ¤Ë¼ýÏ¿¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤è¤ê¡¢»³粼¸¿Í¡¢µÈÂôÎ¼¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬Ãæ¹ñ¥í¥±¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬°ìÉô¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Û¤ÎËÜÊÔ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Î°ìÉô¡£Ãæ¹ñ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¡¢»³粼¸¿Í¡¢µÈÂôÎ¼¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¸ì¤ëµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³粼¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Î»£±Æ½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡È¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ²¿¤¬²¿¤À¤«Á´Á³¤ï¤«¤ó¤Í¤§¤è¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¿®¤È¤·¤ÆÃý¤ë¤«¤é¡¢À¼¤Î½ÐÊý¤È¤«¡¢¤³¤³¤Ë²¿¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÇÏ¤¬¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë¡È²¿¤¬²¿¤À¤«¤ï¤«¤ó¤Í¤§¤è¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥»¥ê¥Õ¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß»£±Æ¤µ¤ì¤¿°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¡£ËÜºî¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÈÂô¤Ï¡Ö¹´Ö¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÀÚ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢·ë¹½¤Êµ÷Î¥¤òÁö¤ë¤Î¤ò10¥Æ¥¤¥¯¤¯¤é¤¤»£±Æ¤·¤Æ¡¢»À·ç¤Ç»à¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»£±Æ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ä¡¢»£±Æ³«»Ï¤¹¤ëÁ°¤Ë»¦¿Ø¤ò2¥ö·î¤Û¤ÉÎý½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÎý½¬¤ÈÌò¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿ËÜÈÖ¤Ç¤Ï°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä¹ß·¤â¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤Þ¤ê¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¬»à¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¶¯¤¤Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤òÀÚ¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µÈÂô¤ÈÄ¹ß·¤Ë¤è¤ë²ÚÎï¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿»³粼¤Èºä¸ýÂó¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³粼¡¢µÈÂô¡¢Ä¹ß·¤ÎÂ¾¤Ë¤â¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñÊÔ¤ÈÆüËÜÊÔ¹ç¤ï¤»¤ÆÌó100Ê¬¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î±ÇÁü¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙBlu-ray¡õDVD¤Ï11·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï¡¿10·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¥Æ゙¥·゙¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®
(C)¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò (C)2019±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É