【10月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（7位から12位）

10月は気候も良く、高い空、澄んだ空気、秋の花々に紅葉と、目にも舌にも嬉しい季節。各地で開催される様々なイベントも楽しみですね。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。

【12位】蟹座(2)

集中力が欠けていく時期なので、イージーミスに注意が必要です。友人との会話でも、盛り上がっている会話を台無しにしてしまうような失言をしてしまう可能性も。いつも以上に熱心に人の話に耳を傾けるようにすれば問題はないでしょう。いつもの調子を取り戻すには、DIYや手の込んだ料理など、時間をかけて完成させる作業をすることが有効に。スポーツに挑戦するのもよいでしょう。ダイエットや健康促進に繋がるので一石二鳥。ラッキーアイテムはストール。

オススメドラマ:ゆっくりと時が流れる優雅なひとときは『ダウントン・アビー』で(Amazon Prime Videoで配信中)

【11位】天秤座(9/23〜10/23)

コミュニケーショントラブルの暗示が出ています。自分から発する「言葉」だけでなく、SNSで間違った情報を拡散してしまうなど情報を扱うときは入念さが必要になりそう。恋愛に関しては相手の言葉を深読みしてしまう傾向が。冷たくされたと思っても、相手が忙しいだけだったりと、あなたの勘違いであることが多そう。この時期、あなたに幸運を運んでくれるのはポジティブシンキングの友人。元気をくれる人といるだけで運勢が好転。ラッキーアイテムは革ベルト。

オススメドラマ:明るく前向きで聡明な女性『マーベラス・ミセス・メイゼル』にパワーをもらおう!(Amazon Prime Videoで配信中)

【10位】乙女座(8/23〜9/22)

制限の星、土星のプレッシャーが強まっています。いつも以上に責任を重く感じてしまいそう。困ったことが起こったら、身近な人が助けてくれる運勢が入ります。早めに悩みを相談しましょう。また面倒な業務や、人間関係のトラブル処理など仕事では厄介なことを振られてしまう可能性が。ここは頑張り時、引き受けることで人望がアップします。プライベートの運勢は穏やか。森林浴やハイキングなどアウトドアレジャーが運気アップに。ラッキーアイテムはコーヒー。

オススメドラマ:大自然でパワーアップ!『キャンプ・キキワカ』

【9位】水瓶座(1/20〜2/18)

運気は安定しますが、ややまったりとして進展のない月になりそうです。大きなトラブルの予兆はありませんが、退屈を感じてしまうかも。運気アップのポイントは初心に戻ること。青春を駆け抜けた街、新人の頃のときめきと挫折、大失敗をしたとき助けてくれた人...そんな今までの人生の断片を辿ることで、新しい夢や意欲を得ることができるでしょう。金運はここ半年の出費の見直しを。改善すべき点を多く見つけることができるでしょう。ラッキーアイテムは香水。

オススメドラマ:時に激しい口論をしながらもお互い助け合って事件を解決に導く『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』(Amazon Prime Video/Huluで配信中)

【8位】獅子座(7/23〜8/22)

恋愛や仕事で、今の自分に対する限界を感じる出来事があるかもしれません。あなたが憧れる人たちを研究してみましょう。ファッションから立ち居振る舞い、考え方...あなたが彼らのように変われるヒントを見つけることができるでしょう。準備と成長の運勢。金運も上向き、自己投資運が入るので、自分磨きに力を入れましょう。旅や遠出もよい気づきを与えてくれます。出かけるのなら、気ままに動ける単独行動が吉となります。ラッキーアイテムはブーツ。

オススメドラマ:ファッションもセリフも立ち振る舞いも...『SUITS/スーツ』で学べ!(Netflix/Amazon Prime Video/Huluで配信中)

【7位】双子座(5/21〜6/21)

知性の星、水星の影響が強まります。冷静な視線で周囲を見ることができ、その場に応じた対策を即座に行うことができるでしょう。仕事運は向上。同僚や上司から一目置かれるような働きをみせられるとき。その反面、意欲や真面目な仕事ぶりを「厳しい人」と見られてしまうこともありそう。すべての人に好かれる必要はありません。あなたがすべきことをやり遂げましょう。あなたのことを本当に理解してくれる人との交流がリラックスに。ラッキーアイテムはキャンドル。

オススメドラマ:目的達成のためには手段を選ばない!?『ザ・ポリティシャン』(Netflixで配信中)

(監修:ステラ薫子)

(海外ドラマNAVI)

Photo:『ダウントン・アビー』(c)Carnival Film & Television Limited 2010. All Rights Reserved.『マーベラス・ミセス・メイゼル』(c)Amazon Studios『キャンプ・キキワカ』© 2019 Disney 『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』(C)2017 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.『SUITS/スーツ』【(c) 2015 Open 4 Business Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.Netflixオリジナルドラマ『ザ・ポリティシャン』